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«نمور كوريا» تنطلق بـ «خماسية»

«نمور كوريا» تنطلق بـ «خماسية»
16 نوفمبر 2023 18:33

 
سيول(أ ف ب) 

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قسا المنتخب الكوري الجنوبي على ضيفه السنغافوري بخماسية نظيفة، على ملعب «كأس العالم» في سيول، ضمن افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، بالدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم وكأس آسيا 2027.
وانتظر المنتخب الكوري حتى الدقيقة 44، لافتتاح التسجيل عبر مهاجم ميدتيلاند الدنماركي جيو-سونج جو، إثر تمريرة من لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي كانج-إن لي.
وصنع جو الهدف الثاني لمنتخب بلاده مطلع الشوط الثاني، وتحديداً بعد أربع دقائق، عندما مرر كرة الى مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي هي-تشان هوانج تابعها داخل المرمى «49».
وأضاف قائد كوريا وفريق توتنهام الإنجليزي هيونج-مين سونج الثالث في الدقيقة 63، وحصل منتخب بلاده على ركلة جزاء انبرى لها مهاجم نوريتش سيتي الإنجليزي أوي-جو هوانج بنجاح «67»، قبل أن يختم عزز نجم النادي الباريسي لي المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 85.

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