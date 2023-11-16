مبادرات «رياضية» لحماية البيئة

رضا سليم (دبي)

ترفع الساحة الرياضية شعار الاستدامة الذي بات الصك الرسمي لكل البطولات التي تقام على أرض الدولة، سواء بطولات محلية أو قارية ودولية، لمواكبة استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، بالإضافة إلى الدور الذي تقدمه عدد من البطولات الخاصة بالتوعية بشأن تغير المناخ والحفاظ على البيئة والمبادرات المتعددة بجانب المنشآت الرياضية المستدامة كما خصصت الأندية والاتحادات الرياضية إدارات متخصصة في الاستدامة.

وأعلنت جولة موانئ دبي العالمية أن جميع بطولاتها الخمس المرموقة لـ «سلسلة رولكس» خلال عام 2023 ستكون خالية من الكربون، بما في ذلك بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك».

أكدت بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف في دبي التي تنطلق نسختها الجديدة في عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 16إلى 19 نوفمبر الجاري، أن الفعالية توفر تجربة استدامة مميزة من خلال مجموعة من الحلول المبتكرة.

وتُركز مجموعة الجولة الأوروبية على تطوير لعبة الجولف من خلال تطبيق حلول استدامة مبتكرة ضمن فعالياتها، بما فيها بطولة جولة دي بي ورلد العالمية، لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040.

وتتضمن الدورة الـ 15 من البطولة هذا العام مجموعة من المبادرات المستدامة، بما في ذلك تشغيل صالة الأرض «إيرث لاونج» عند الحفرة 16 بواسطة ألواح الطاقة الشمسية ومولدات الهيدروجين بالكامل لتُسهم في التخلص من انبعاثات الكربون، وتم إنشاء الصالة بالتعاون مع مزودي خدمات الفعاليات فلو وويكد، لتشكل إضافة مميزة للبطولة بجانب جناح الضيافة الذي يعمل بالطاقة الخضراء.

كما سيتم تطبيق العديد من حلول الطاقة الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي، في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية، وتقطع الجولة خطوات مبتكرة في مجال الاستدامة تتضمن تغطية تلفزيونية تعتمد على استخدام الهيدروجين الأخضر بنسبة 100% في بطولة بي إم دبليو للجولف، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال الرياضة.

وتعكس هذه الابتكارات خفض انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، بجانب إدارة النفايات والحفاظ على المياه، وتتعاون اللجنة المنظمة للبطولة مع شركة أفيردا، الشريك الرسمي للبطولة لإدارة النفايات، لإعادة تدوير 75% من مخلفات البطولة، وهي كمية كبيرة بالنظر إلى التحديات التاريخية التي تواجهها المنطقة في هذا المجال، كما سيتم نشر أجهزة لتحويل بقايا الطعام إلى أسمدة عضوية في موقع الفعالية للحد من هدر الطعام.

وتواصل البطولة حظر استخدام عبوات المياه البلاستيكية للعام الثالث على التوالي، بينما ساهمت صنابير مياه الشرب المجانية التي تم تركيبها حول الملعب في توزيع ما يزيد على 60 ألف لتر من المياه حتى الآن، وتوفير أكثر من 120 ألف عبوة مياه سعة 500 مليمتر، ولن تتم زراعة ملعب الأرض مجدداً هذا العام في إجراء مستدام أدى حتى الآن إلى توفير أكثر من 20 مليون لتر من المياه.

كما سيتم تعزيز ممارسات البناء المستدامة، بناء قرية بطولة جولة دي بي ورلد العالمية وجميع نقاط المشاهدة في البطولة، وسيتم استخدام ألواح سعف النخيل المنتجة بشكل مستدام في إنشاء جميع الجدران الخشبية، بما يتيح إعادة استخدام الهياكل المشيدة في المستقبل، والتي سيتم عزلها بالكامل لتقليل كمية الطاقة المستخدمة في أجهزة التكييف لتبريد الهواء.

وتوفر الوجهة عربات كهربائية مع أداة ذكية لإدارة تلك العربات، وسيكون لأسطول بي إم دبليو حضوراً لافتاً في البطولة، وتوفر الوجهة للحضور القادمين بسيارات كهربائية محطات شحن مجانية ومواقف مخصصة.

وتعزز الخطوات الجديدة مبادرة مجموعة الجولة الأوروبية «القيادة الخضراء»، المقدمة بدعم من مؤسسة جيو للجولف المستدام، والتي تتبع نهجاً راسخاً للحد من الكربون والتخفيف من آثار التغير المناخي يتم تطبيقه في سلسلة رولكس والفعاليات التي تندرج ضمن جولة دي بي ورلد العالمية.

من ناحية أخرى، أصبحت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك أول فعالية جولف في الشرق الأوسط، وأول فعالية من ضمن سلسلة مسابقات رولكس لدبي ورلد العالمية، تحصل على تصديق من قبل منظمة (جي أي أو) المنظمة البيئية للجولف على ضوء الالتزامات الصارمة والإجراءات الواسعة والتأثيرات ذو المقاييس الملموسة التي أتخذها المسابقة في كافة مجالات جدول أعمال الاستدامة، والحصول على شهادة المنظمة البيئية للجولف أصبح من الإنجازات الملحوظة التي تعرضها الكثير من الأحداث والملاعب الجولف المعروفة عالمياً.



مليحة ينظم مهرجانات للطلاب

عزز نادي مليحة الرياضي الاستدامة الرياضية والتفاعل مع المجتمع المحلي، بعد أن قام بفتح أبوابه لاستضافة طلبة مدارس منطقة مليحة في فعاليات رياضية عدة، فضلاً عن زياراته للمدارس لتنفيذ أنشطة متنوعة، ونجح النادي في تنظيم مهرجانات رياضية شملت فعاليات رياضية متنوعة وتشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة لتحسين اللياقة البدنية، كما استضاف النادي طلاب وطالبات من مدارس منطقة مليحة، حيث شملت الفعاليات الرياضية الطلاب من الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة، وجرى تنظيم مهرجانات رياضية شيّقة، وتمكين الطلاب من المشاركة في مجموعة متنوعة من الألعاب والتمارين الرياضية.



الشطرنج في الصورة

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بطولة الاستدامة الشطرنجية والتي تمثل محطة مهمة من خلال توعية اللاعبين واللاعبات بشأن تغير المناخ وكيفية أن يكون للاعب دور إيجابي وهو ما أكدته نجلاء الشامسي رئيس مجلس الإدارة، وقالت: «نظمنا البطولة من أجل مواكبة استضافة الدولة للحدث العالمي الكبير (COP28)، والتعريف بالحدث وكيف يمكن أن يكون لكل شخص في المجتمع دورا واضحا في هذا الشأن».