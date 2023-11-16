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الرياضة

شرطة دبي واتحاد الرياضة للجميع ينظمان تحدي المجالس

شرطة دبي واتحاد الرياضة للجميع ينظمان تحدي المجالس
16 نوفمبر 2023 19:29

 
دبي(الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية، ومجلس الرياضيين في شرطة دبي بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع، فعالية تحدي المجالس، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30*30، وذلك في نادي النصر.
وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن تنظيم فعالية تحدي المجالس بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع، يأتي ضمن مشاركة شرطة دبي في فعاليات تحدي دبي للياقة الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017 للمرة الأولى، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة، نمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.
وأوضحت الدكتورة المطروشي أن شرطة دبي تحرص على دعم الأهداف المرجوة من مبادرة التحدي، والتي تعزز مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع في الإمارات، أسلوب حياة صحي مُستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي عاصمة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.
وأشادت الدكتورة المطروشي بالمشاركين وتفاعلهم في إنجاح الفعالية، التي تضمنت تمارين لياقة بدنية نفذها مُدربون من اتحاد الرياضة للجميع، ومشي، وألعاب قوى، وقياس للجاهزية، إلى جانب توزيع هدايا.

 

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