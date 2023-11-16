«الساموراي» يدمر شباك ميانمار

أوساكا (أ ف ب)



أكرمت اليابان وفادة ضيفتها ميانمار بخماسية نظيفة، على ملعب «باناسونيك سويتا» في مدينة سويتا، في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثانية، ضمن الدور الثاني من تصفيات آسيا.

وفرض مهاجم فينورد الهولندي أياسي أويدا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 11 و45+4 و50، وأضاف لاعب وسط لاتسيو الإيطالي دايتشي كامادا «28» ولاعب وسط فرايبورج الألماني ريتسو دوان «86» الهدفين الآخرين.

وبكرت اليابان بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة 11 عبر أويدا، إثر تمريرة من مهاجم ليفربول الإنجليزي سابقاً، وموناكو الفرنسي حالياً تاكومي مينامينو، وأضاف كامادا الثاني، بعد 17 دقيقة، بتمريرة من لاعب وسط دوسلدورف من الدرجة الثانية الألمانية «28».

وأنهى أويدا الشوط الأول بهدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده، بعد تمريرة من دوان، قبل أن يحقق «الهاتريك» مطلع الشوط الثاني بتمريرة من مينامينو «50».

وختم دوان المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 86 بعد تمريرة من لاعب وسط سبورتنج البرتغالي هيديماسا موريتا.

وكانت اليابان سحقت ميانمار 10-0 في المباراة الأخيرة بينهما في تصفيات مونديال 2022.

وهو الفوز السابع توالياً لليابان مع تسجيلها 29 هدفاً، فيما استقبلت شباكها خمسة أهداف فقط.