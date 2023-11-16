«الحرس الأميري» يتأهل إلى نصف نهائي المؤسسات الحكومية

الشارقة (الاتحاد)

تأهل فريق القيادة العامة للحرس الأميري إلى نصف نهائي بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية بالشارقة في نسختها السادسة والعشرين التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

في ختام منافسات دور المجموعات، وضمن منافسات المجموعة الثانية حقق فريق القيادة العامة للحرس الأميري فوزاً مستحقاً على مجلس الشارقة الرياضي المتصدر للمحموعة بسبعة أهداف مقابل لاشيء، ليحصد الفريق البطاقة الثانية المؤهلة لنصف النهائي خلف مجلس الشارقة صاحب المركز الأول.

وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، حقق فريق جمعية الشارقة التعاونية فوزاً كبيراً على دائرة الخدمات الاجتماعية بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد جمعية الشارقة التعاونية إلى أربعة أهداف في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد الخدمات الاجتماعية عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.