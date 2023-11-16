28 فريقاً يتنافسون في بطولة أوروبا للقفز بالمظلات

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم، منافسات بطولة أوروبا للقفز بالمظلات «دقة الهدف» بنادي سكاي دايف دبي بمنطقة الجميرا برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومشاركة 28 فريقاً يتنافسون على اللقب في أجواء مختلفة عن بلدانهم حيث تقام البطولة لأول مرة خارج أوروبا.

ويؤكد الخبير الدولي هلموت شلش أن النسخة الحالية ستكون الأنجح بسبب الخلفية التي تشكلها الأبراج الشاهقة والخضرة، مما سينعكس على أداء القافزين ويؤثر على الأزمنة القياسية ومن ثم تستمتع الجماهير المتابعة سواء بالإمارات أو على موقع الاتحاد الدولي عبر شبكة الإنترنت.

وقال هلموت: المنافسة ستكون على أشدها بين 4 منتخبات هي ألمانيا والتشيك وفرنسا وسلوفينيا، إلا أن البطولة قد تشهد مفاجآت وهذا حال الرياضة عامة والمظلات خاصة. وأعرب نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية عن اعتزازه وأسرة الرياضات الجوية باحتضان بطولة أوروبا، والتي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ورحب النيادي بالفرق المشاركة، مؤكداً أن دولة الإمارات اعتادت احتضان كبريات البطولات وإنجاحها بفضل دعم قادتنا وجهود كوادرنا الوطنية. من ناحية أخرى، حرص يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة ومحمد يوسف رئيس اللجنة الفنية ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة وعبدالله مراد رئيس لجنة الإعداد والخبير هلموت شلش على تفقد مكان البطولة، والتأكد من استيفاء متطلبات الفرق واللجان العاملة.

كانت الفرق قد تدربت بأكثر من قفزة تدريبية للتعود على أجواء البطولة، ويتوقع الخبراء أن تشهد البطولة أرقاماً قياسية جديدة.