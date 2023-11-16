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الرياضة

3 محطات تجمع عشاق التجديف التراثي في دبي

3 محطات تجمع عشاق التجديف التراثي في دبي
17 نوفمبر 2023 01:33

دبي (الاتحاد)

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يترقب عشاق ومحبو رياضة التجديف التراثي انطلاقة جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2023-2024.
وتجمع جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً نخبة البحارة والنواخذة والملاك من دولة الإمارات العربية المتحدة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي في قوارب مملكة البحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى قوارب المؤسسات والشركات.
ويشهد الموسم الحالي تنظيم النادي ثلاث محطات في بطولة دبي 2023-2024 حيث ستنطلق الجولة الأولى يوم السبت المقبل على أن تقام الجولة الثانية من البطولة بعدها بأسبوعين، حيث سيتم إعلان الترتيب العام الذي يؤهل للمشاركة في شوط أغلى البطولات كأس (آل مكتوم).
وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن المنافسات تشمل كالمعتاد شوطين في كل جولة الأول (الشوط المحلي)، والثاني (الشوط المفتوح) والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والفرق التي تمثل الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات.

دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
بطولة دبي لقوارب التجديف
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