«تطبيق Abu Dhabi GP» يعزز الاستدامة في «الفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي لعام 2023 لضيوف الحدث تجربة رقمية مميزة، من خلال تطبيق Abu Dhabi GP الذي يوفر مركزاً رقمياً متكاملاً لحاملي تذاكر السباق الختامي على روزنامة بطولة العالم، ويتيح لهم إدارة تجربة عطلة أسبوع السباق.

ويتوافر تطبيق الهاتف المحمول الجديد على منصتي آبل وأندرويد، عبر متجري آبل ستور وجوجل بلاي، حيث يمكن لضيوف سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 تحميله واعتماده ركيزة لاختبار عطلة أسبوع السباق والاطلاع على أحدث مستجدات الحدث والفعاليات المرافقة له، ابتداءً من تفاصيل المنافسات الرياضية على مسار السباق، وصولًا إلى الأنشطة الترفيهية في مناطق الواحات وحفلات ما بعد السباق، بالإضافة إلى كونه موقعًا للاحتفاظ بتذاكر سباق عطلة الأسبوع.

كما يمثل التطبيق إضافة إلى مبادرات شركة إثارة في مجال الاستدامة من خلال توفير التذاكر إلكترونياً بشكل حصري لأكبر فعالية رياضية ترفيهية في المنطقة، فيما يمكن لجمهور سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي استخدام التطبيق للارتقاء بتجربة عطلة الأسبوع، إذ توفر المنصة معلومات آنية حول كيفية الاستفادة من تجربة ياس الشاملة، وزيارة إحدى المدن الترفيهية في جزيرة ياس، أو المعالم الثقافية التي تتميز بها أبوظبي، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن، وذلك كله عن طريق التطبيق والتذاكر الإلكترونية للحدث.

وسيكون تطبيق Abu Dhabi GP الوسيلة الحصرية للوصول إلى تذاكر السباق، وتقديمها لدخول حلبة مرسى ياس خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1، اعتباراً من الخميس المقبل وحتى الأحد، كما يمكن لرواد السباق أيضاً استخدام التطبيق لحجز الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات مهرجان يا سلام، أو خيارات الضيافة الجديدة.

وضمن جهود منظمي الحدث لتوفير تجربة سلسلة ومتكاملة لضيوف السباق القادمين من مختلف أنحاء العالم، يوفر التطبيق أيضا ميزة تحديد الطريق على نحو مباشر، مما يتيح للمستخدمين العثور على أفضل الطرق ووسائل التنقل في المناطق المجاورة لحلبة مرسى ياس.