برعاية ولي عهد الفجيرة.. البطولة العربية للجودو تنطلق اليوم

الفجيرة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تفتتح اليوم البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحاد العربي، في مجمّع زايد الرياضي، وتستمر إلى 19 نوفمبر الحالي.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 283 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول، هي الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، الأردن، والعراق، وليبيا، واليمن، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي ولجنته الفنية.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن البطولة تحظى برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلاقاً من دور الرياضة المحوري في دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الفجيرة والدولة، واهتمام ودعم سموّه للمنافسات الرياضية الدولية التي تنظم في الإمارة، وتستقطب الأندية والمنتخبات واللاعبين من مختلف دول العالم في كافة الألعاب الرياضية.

وأضاف الزيودي، أن البطولة تعدّ حدثاً رياضياً مهماً في مسيرة إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية الدولية التي تسهم في دعم قطاع الرياضة عامة، والرياضات القتالية خاصة في الإمارات، وتعزز حضور الدولة في هذا المجال في الأوساط الرياضية العالمية.

وتشهد البطولة على ضوء مراسم القرعة التي جرت مساء أمس، حضور ممثلي الأندية العربية بفندق كونكورد الفجيرة مقر إقامة الوفود، بمشاركة 26 نادياً من بينها 4 فرق نسائية، وضمت قائمة المشاركة 7 أندية من الإمارات ممثلة في الفجيرة للفنون القتالية منظم ومستضيف البطولة، وخورفكان، والشارقة لرياضة المرأة والشارقة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والإمارات.

وتنطلق منافسات البطولة صباح اليوم بتصفيات فئة الأشبال «ذكور وإناث»، وذلك لفترتي الدور التمهيدي والترضية قبل الظهر، والختام بالأدوار النهائية والتتويج لتلك الفئة في الفترة المسائية، بعد أن تحددت منافسات الذكور بـ 6 أوزان، والإناث كذلك 6 أوزان مختلفة.

وخصص ثاني أيام البطولة لمنافسات فئة فردي الشباب والشابات، وتختتم البطولة الأحد لمنافسات لأندية الشباب والشابات على مستوى الفرق.