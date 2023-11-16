الجمعة 17 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برعاية ولي عهد الفجيرة.. البطولة العربية للجودو تنطلق اليوم

برعاية ولي عهد الفجيرة.. البطولة العربية للجودو تنطلق اليوم
17 نوفمبر 2023 01:32

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في نسختها الثامنة تغلق باب التسجيل
محمد الشرقي يؤكد أهمية سياحة المغامرات

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تفتتح اليوم البطولة العربية للفئات العمرية للجودو، وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وإشراف الاتحاد العربي، في مجمّع زايد الرياضي، وتستمر إلى 19 نوفمبر الحالي.
وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 283 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول، هي الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، الأردن، والعراق، وليبيا، واليمن، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية وحكام البطولة المرافقين والأجهزة الطبية وضيوف البطولة، ووفد الاتحاد العربي ولجنته الفنية.
وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن البطولة تحظى برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلاقاً من دور الرياضة المحوري في دعم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الفجيرة والدولة، واهتمام ودعم سموّه للمنافسات الرياضية الدولية التي تنظم في الإمارة، وتستقطب الأندية والمنتخبات واللاعبين من مختلف دول العالم في كافة الألعاب الرياضية.
وأضاف الزيودي، أن البطولة تعدّ حدثاً رياضياً مهماً في مسيرة إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية الدولية التي تسهم في دعم قطاع الرياضة عامة، والرياضات القتالية خاصة في الإمارات، وتعزز حضور الدولة في هذا المجال في الأوساط الرياضية العالمية.
وتشهد البطولة على ضوء مراسم القرعة التي جرت مساء أمس، حضور ممثلي الأندية العربية بفندق كونكورد الفجيرة مقر إقامة الوفود، بمشاركة 26 نادياً من بينها 4 فرق نسائية، وضمت قائمة المشاركة 7 أندية من الإمارات ممثلة في الفجيرة للفنون القتالية منظم ومستضيف البطولة، وخورفكان، والشارقة لرياضة المرأة والشارقة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والإمارات.
وتنطلق منافسات البطولة صباح اليوم بتصفيات فئة الأشبال «ذكور وإناث»، وذلك لفترتي الدور التمهيدي والترضية قبل الظهر، والختام بالأدوار النهائية والتتويج لتلك الفئة في الفترة المسائية، بعد أن تحددت منافسات الذكور بـ 6 أوزان، والإناث كذلك 6 أوزان مختلفة.
وخصص ثاني أيام البطولة لمنافسات فئة فردي الشباب والشابات، وتختتم البطولة الأحد لمنافسات لأندية الشباب والشابات على مستوى الفرق.

البطولة العربية للجودو
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
نادي الفجيرة للفنون القتالية
آخر الأخبار
من فعاليات انطلاق مهرجان الشيخ زايد
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات مهرجان الشيخ زايد
اليوم 23:55
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©