انطلاق كأس أبوظبي كلاسيك 2023 لهوكي الجليد

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت، أمس الأول، بطولة كأس أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 9 فرق محلية ودولية، وألقى معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، «قرص الهوكي إيذاناً ببدء البطولة رسمياً»، بحضور هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد، وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي للاستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد سالم الشامسي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، وبمشاركة لاعبي الفرق.

بدأت مراسم الافتتاح بالسلام الوطني، ودخول الفرق المشاركة لحلبة البطولة ومن ثم رمي القرص، وسط حضور جماهيري كبير.

واليوم الأول فاز في المباراة «الأولى» فريق «ديانمو كازان» على فريق «ليدوكول» بنتيجة (3-2)، وفي المباراة الثانية سحق فريق «الرئيس – بيلاروس» نظيره «جالاكسي» بنتيجة (14-2)، وكانت ثالث المباريات لصالح فريق «شاهين» على حساب «فلبين ايقلز» بنتيجة (7-2)، وتفوق فريق «سي اس اس» على فريق «ستورمز بي» بنتيجة (5-2)، واختتمت مباريات اليوم الأول بمباراة قوية جمعت بين فريق «ستورمز أبوظبي» الذي فاز على فريق «ديانمو كازان» بنتيجة (2-1).

ومن المتوقع، أن تشهد مباريات ثاني أيام البطولة منافسة أكبر، بعد أن كشفت الفرق عن مستوياتها وقدراتها الفنية، وعلى أساسه سوف تتغير خطط للمدربين بهدف المحافظة على لياقة اللاعبين والفوز بالنقاط الثلاث، خاصة أن مباريات البطولة ماراثونية لجميع الفرق، وتحتاج إلى نفس طويل لجمع النقاط والتأهل للمنافسة في آخر أيام البطولة على المركز الأول في مباراة ذهاباً وإياباً للمركز الأول والثاني، وأخرى للمركز الثالث والرابع.

وتعتبر بطولة كأس أبوظبي لهوكي الجليد أقدم بطولة في المنطقة، حيث انطلقت أول نسخة لها في العام 2010 تحت مسمى بطولة العاصمة، ومن ثم تم اعتماد مسمى بطولة رئيس الدولة في العام 2013، واستمرت تحت هذا المسمى حتى 2023 لتصبح كأس أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد.