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الرياضة

4 مباريات تفتتح الجولة التاسعة لدوري الأولى

4 مباريات تفتتح الجولة التاسعة لدوري الأولى
17 نوفمبر 2023 01:33

دبي (الاتحاد)

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يعود سباق المنافسة في «دوري الدرجة الأولى» إلى الواجهة على مدار اليوم وغداً، بإقامة مباريات «الجولة التاسعة»، والتي تعقب الغياب القصير لمباريات الدوري في الأسبوع الماضي، وشهد إقامة ربع نهائي تصفيات البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، وحسمت خلالها 4 أندية تأهلها إلى نصف النهائي الذي يشهد لقاء دبا والجزيرة الحمراء، فيما يلتقي دبا الحصن ضيفه العربي.
وتنطلق «الجولة التاسعة» لدوري الأولى اليوم بمباريات الذيد وجلف أف سي، دبا والظفرة، سيتي وجلف يونايتد، يونايتد والعروبة، وتستكمل الجولة غداً، بمباريات الرمس والجزيرة الحمراء، مسافي ودبا الحصن، الفجيرة والحمرية، مصفوت والعربي، فيما يغيب التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة بداعي الراحة.
وتصطدم طموحات العروبة المتصدر بـ 22 نقطة، في التمسك بقمة الترتيب، وتعويض الخسارة الأولى في الموسم الحالي أمام دبا 0-4 في تصفيات الكأس، بالمستوى الجيد لمضيفه يونايتد السابع، وله 11 نقطة من 7 مباريات.
ويحتضن ملعب دبا القمة المرتقبة لـ «النواخذة» صاحب «المركز الخامس» في الترتيب العام برصيد 12 نقطة، والعائد ببطاقة التأهل إلى نصف نهائي تصفيات الكأس، بالفوز على العروبة 4-0، أمام ضيفه الظفرة «الوصيف» وله 17 نقطة.
وتسهل رغبة التعويض للخسارة في ربع نهائي تصفيات الكأس، أجواء مواجهة الذيد «التاسع» برصيد 10 نقاط، أمام ضيفه جلف أف سي صاحب المركز 13 وله 8 نقاط، وكان الذيد خسر في تصفيات الكأس أمام مضيفه الجزيرة الحمراء 0-3، فيما ودع جلف التصفيات بالخسارة بركلات الترجيح 2-4 أمام مضيفه العربي، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وعلى استاد شباب الأهلي بالعوير، يلتقي سيتي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، بضيفه جلف يونايتد «الرابع عشر» وله 7 نقاط، وخسر سيتي مباراته في ربع نهائي تصفيات الكأس أمام مضيفه دبا الحصن 1-3، وامتدت إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

مباريات اليوم
الذيد – جلف أف سي 16:40
دبا – الظفرة 16:40
سيتي – جلف يونايتد 16:45
يونايتد – العروبة 16:45

مباريات الغد
الرمس - الجزيرة الحمراء 16:40
مسافي - دبا الحصن 16:40
الفجيرة - الحمرية 16:40
مصفوت - العربي 16:45

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