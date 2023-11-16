الإمارات تقود الجهود العالمية لجولة دي بي ورلد في الجولف

مراد المصري (دبي)

عقدت جولة دي بي ورلد، جلسة نقاشية موسعة لبحث مستقبل رياضة الجولف في الإمارات، وذلك مع ترقب إقامة 8 بطولات دولية في المنطقة خلال عام 2024، ومنها 7 بطولات في الدولة على وجه الخصوص في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

تحدث في الجلسة، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، وعبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات - المجتمعات والمناطق الحرة، دي بي ورلد.

وأقيم اللقاء صباح أمس، في نادي عقارات جميرا للجولف، بالتزامن مع انطلاق منافسات بطولة جولة دي بي ورلد، البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتضم أفضل 50 لاعباً خلال الموسم الجاري من أبرز نجوم اللعبة في العالم.

وتضم قائمة البطولات الثمانية كلاً من: بطولة «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي للجولف، بطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف، بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس للجولف، بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف، بطولة البحرين في النادي الملكي للجولف، وبطولتين في جولة التحدي وهما بطولة تحدي الإمارات في نادي شاطئ السعديات للجولف وبطولة تحدي أبوظبي في نادي أبوظبي للجولف.

واعتبر سعيد حارب، أن الختام الجديد في موسم 2024، الذي يشهد إقامة بطولتين في أبوظبي ودبي على التوالي في نوفمبر من العام المقبل، سيعزز من العلاقة التكاملية في الإمارات في المجال الرياضي، ويفتح المجال أمام المزيد من الإقبال على السياحة الرياضية في هذين الحدثين وغيرها، وقال: «أهمية إقامة الحدث في دبي تعود إلى مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية عموماً ورياضة الجولف خصوصاً، حيث كانت دبي سبّاقة إلى تشييد ملاعب حديثة وعديدة قبل دول ومدن المنطقة وفيها حاليا 13 ملعباً من أجمل وأحدث الملاعب العالمية.

أما اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، فكشف أن الإمارات ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية وتتفوق على دول عريقة في أوروبا وآسيا وغيرها، على صعيد احتضان البطولات الدولية التي تقام فيها بهذا المستوى الاحترافي العالي، ومنها سبع بطولات في الموسم المقبل، كما يوجد على أرض الدولة أكاديميات عالمية المستوى، وهو ما يساهم في منح الفرصة للاعبينا لخوض هذا النوع من المنافسات أيضاً عبر المقاعد التي نحصل عليها وفق اتفاقية التعاون مع جولة دي بي ورلد، ونترقب خلال السنوات الخمس المقبلة ظهور عدد أكبر من اللاعبين المحليين بمستويات أعلى.

واعتبر عبدالله الهاشمي، من دي بي ورلد، أن رعاية هذه الجولة تأتي تعزيزاً لمكانة دبي والإمارات حول العالم من خلال البطولات التي تقام في مختلف القارات والدول، وتضم أفضل نجوم العالم، كما حرصت دي بي ورلد على إقامة فعاليات مجتمعية ومبادرات استدامة رائدة من نوعها للتأكيد على دور الجولة والبطولة في التأثير الإيجابي على المجتمع من بوابة الرياضة.