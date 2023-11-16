«النخبة» في ماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته الخامسة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي و«أدنوك» عن مشاركة نخبة من أبرز العدائين العالميين في النسخة الخامسة المرتقبة من ماراثون «أدنوك أبوظبي 2023» التي تقام منافساتها يوم 16 ديسمبر، مع توقعات بمشاركة نحو 23 ألف عداء وعداءة في مختلف المسافات (الماراثون 42.195 كم - النصف ماراثون - 10 كم - 5 كم - 2.5 كم)، حيث تنطلق كل السباقات في مواقع مختلفة بالقرب من مقر أدنوك على شارع كورنيش أبوظبي، وتنتهي عند مجمع أدنوك قرب حديقة بينونة.

وتشهد الفعالية، مشاركة العدّاء الأوغندي أندرو كويموي، الفائز في ماراثون ميلانو 2023 مع رقم قياسي شخصي بزمن قدره 2:07:14، والعدّاء الكيني بارناباس كيبتوم، الذي حصد المرتبة الأولى في ماراثون هونج كونج عام 2019 وماراثون بوينس آيرس عام 2017، إلى جانب الكيني ليونارد بارسوتون الذي يخوض السباق بعد أن حقق أفضل أرقامه الشخصية في عام 2023 بزمن قدره 2:09:06.

وتستضيف سباقات السيدات العدّاءة الإثيوبية تيرونيش ديبابا، بطلة الألعاب الأولمبية لسباق 10 كم والفائزة في ماراثون شيكاغو عام 2017، وتنضم إليها مواطنتها هاوي فيسا التي نجحت بتحقيق رقم قياسي بزمن قدره 2:23:38.

وقال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «نرحب بمشاركة نخبة من أبرز العدائين العالميين في النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي، ما يؤكد المكانة المرموقة التي يحتلها الحدث على مستوى المنطقة والعالم أجمع، إذ تؤكد الأسماء البارزة المشاركة في نسخة هذا العام مدى نجاح أبوظبي وماراثون أدنوك أبوظبي في تعزيز مكانتهما على خريطة سباقات الجري العالمية للمسافات الطويلة».

وأضاف العريفي: «يسرنا الترحيب في الوقت نفسه بجميع شرائح وفئات المجتمع الذين سيتمكنون من المشاركة في المسافات التي تتناسب ولياقتهم البدنية، وندعو الجميع للاستمتاع بيوم رياضي متكامل في شوارع أبوظبي العاصمة العالمية للرياضة».

وتستقبل قرية الماراثون، من موقعها المعتاد بمقر أدنوك، الجميع مجاناً اعتباراً من 12 ديسمبر ولغاية يوم السباق في 16 ديسمبر، من الساعة 3 عصراً وحتى 10 ليلاً. وتقدم القرية تجربة استثنائية للزوار، حيث توفر لهم أنشطة ترفيهية فريدة مع مجموعة واسعة من عربات الطعام.

ويحصل جميع المتسابقين على قميص سباق تقني حصري من نايكي، مصنوع من مواد مستدامة. كما يمكن للمشاركين أيضاً تصميم قمصانهم عن طريق إضافة أسمائهم عبر الإنترنت أو خلال ساعات عمل القرية.

وتحظى فرق العدائين المشاركين بمنطقة مخصصة في حديقة بينونة، حيث يمكنهم التدرب ونصب الخيم والاستمتاع بتناول المرطبات، فضلاً عن الاستفادة من العروض الترويجية من الشركاء والجهات الراعية.

تتيح الفعالية، فرصة المشاركة أمام مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال التسجيل في كافة المسافات الماراثون وماراثون التتابع و10 و5 و2.5 كم.

تسجيل مجاني لأصحاب الهمم

يمكن لأصحاب الهمم التسجيل في السباق مجاناً، ما يعكس التزام الجهات المنظمة الراسخ بتعزيز الشمولية في دولة الإمارات.