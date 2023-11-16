حوراء وفاطمة: علمنا فخرنا ودافعنا للتميز على بساط الكاراتيه الآسيوي

علي معالي (دبي)

أكد الثنائي الذهبي حوراء العجمي وفاطمة خصيف، أن شعورهما يفوق الوصف عندما رفرف «علم الإمارات» في سماء كازاخستان، بعد التتويج بالميدالية الذهبية في كأس آسيا للكاراتيه، التي شارك فيها 143 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 دولة من مختلف أرجاء القارة الآسيوية.

وأثناء الاستقبال الذي تم لهما في مطار دبي كانت الفرحة عارمة بين الجميع، البعثة العائدة، ومجلس إدارة الاتحاد الذي كان في استقبالهم، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، حيث عانقت باقات الورود أعناق اللاعبتين.

وقالت حوراء العجمي المتوجة بذهبية مسابقة الكوميتيه وزن تحت 50 كجم، وتحتل المركز 29 عالمياً: «كان السباق صعباً في كأس آسيا، ولكن عندما وصلت للمباراة النهائية شعرت بمسؤولية كبيرة للغاية، وكان هدفي أن أرى علم الدولة يرفرف في هذا الحدث الكبير، لذلك كان الدافع كبيراً لتحقيق ذلك، ولابد من توجيه الشكر إلى رئيس الاتحاد لدعمه الكبير لنا خلال فترات طويلة، حتى نجحت في اعتلاء منصة اللعبة على مستوى القارة الصفراء التي يتواجد بها مستويات رائعة في اللعبة».

وقالت فاطمة خصيف المتوجة بذهبية الكوميتيه وزن تحت 68 كجم، والتي تحتل المركز 53 عالمياً: «السلام الوطني في الختام مصدر إلهام لنا جميعاً، وهو شعور لا يشعر به إلا من يعتلي منصة التتويج في حدث كبير مثل كأس آسيا، المباراة النهائية أمام بطلة كازاخستان صاحبة الأرض والجمهور كانت غاية في الصعوبة، لكن بالإصرار وعزيمة الفتاة الإماراتية وضعت الذهب نصب عيني، ليتحقق ذلك في النهاية وأعود مع زميلتي حوراء بلقب قاري جميل جعلنا نضع البصمة الرائعة في كأس آسيا، ويفتح أمامنا آفاقاً أخرى لمستقبل جميل مع الكاراتيه».

من جانبه، وجه ناصر الرزوقي الشكر للاعبتين قائلاً: «مهما تحدثنا عن النتائج في كأس آسيا سنكون مقصرين في حق لاعبينا، وإن حوراء وفاطمة حققتا نتائج أسعدتنا جميعاً في الرياضة الإماراتية، ومستوى مميزاً للغاية مع دول سبقتنا ولها تاريخها في الكاراتيه، وهذا ليس بجديد على حواء وفاطمة ولهما تاريخ مشرف، وحوراء تألقت ببرونزية دورة الألعاب الآسيوية مؤخراً، وأرى أن القادم أفضل، وسنكون داعمين لكل أولادنا في اللعبة في كل البطولات المقبلة، وهذا بدعم أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المنتخبات والمدربين القائمين على تدريب أولادنا لأنهم وراء هذا النجاح».

وكان في مقدمة المستقبلين للبعثة اللواء «م» ناصر الرزوقي وحنان المحمود عضو اللجنة الأولمبية نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، ود.عبد الله البادي الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، ومحمد حربوك الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير المالي للاتحادين الإماراتي والعربي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، وطارق جاسم ممثل اللجنة الأولمبية، وأحمد سالم باصليب مدير المنتخبات الوطنية وأولياء أمور اللاعبتين.