مهرجان السلع البحري يدشن نسخته الثالثة 6 ديسمبر

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تقام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان السلع البحري، في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2023 على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

يتضمَّن المهرجان مجموعة متنوِّعة من المسابقات البحرية التراثية والحديثة، والمسابقات الرياضية والشاطئية، حيث يشهد سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، ومسابقة الصيد بالصنارة، ومسابقتي الكيرم والدومينو، وسباق الدراجات الهوائية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، ويتضمن أيضاً عدداً من المسابقات التراثية والألعاب الشعبية.

ويحتضن مهرجان السلع البحري، النسخة الأولى من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، التي تحمل اسم «بطولة المغيرة»، وتقام في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2023.

ويتضمن المهرجان سوقاً شعبياً فيه عدد من المتاجر المتنوِّعة للأسر المنتجة والمشاريع الناشئة التي تعرض منتجات تراثية ومأكولات شعبية، إضافة إلى أجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشارِكة، ومجلس النوخذة وعروض الفنون الشعبية في ساحة الفعاليات، والعديد من الفعاليات الأخرى.

ويهدف مهرجان السلع البحري إلى الحفاظ على التراث البحري والبري لدولة الإمارات، وتسليط الضوء على التراث والسنع الإماراتي ونقله للأجيال المقبلة، والترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية والمهرجانات البحرية، ودعم الرياضات البحرية والتراثية وتشجيع ممارستها، ودعم السياحة والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.