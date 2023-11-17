«ومضات» لبقاء مبابي في «حديقة الأمراء»



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحدث الفرنسي الشهير جيرومي روتين، مقدم برنامج «روتين يشتعل» على شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، عن موقف النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، المرتبط بعقد مع ناديه حتى «صيف 2024»، حيث يتردد السؤال داخل «أروقة» نادي العاصمة الفرنسية بشأن مستقبل النجم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال إن مبابي اتفق مع مسؤولي ناديه على التنازل عن جزء من مستحقاته التي لم يحصل عليها حتى الآن، والتي تبلغ 80 مليون يورو، وتتعلق بمكافآت متنوعة.

وأضاف روتين أن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع «الديوك»، لم يتخذ قراره فيما يتعلق بمستقبله، هذا أمر مؤكد، ولا يعرف ما إذا كان سيبقى أم سيرحل هذا الصيف. وقال روتين: عندما أراه وعندما أسمعه، وهو يتحدث إلى زملائه، أجده أكثر سعادة من أي وقت مضى، وبوجه خاص أفضل من حاله في العام الماضي.

وأضاف: هناك إشارات وعلامات لا تخطئها العين، ومع ذلك من الممكن حدوث أي شيء، وأعتقد أن كل ما يحدث في النادي اليوم، يجعله يبدو مسروراً بعد أن عادت إليه البسمة التي افتقدها خلال الأشهر الماضية في باريس سان جيرمان.

وأشار روتين إلى أن مبابي الذي كان مستبعداً من تدريبات المجموعة المحترفة في الصيف الماضي، على إثر رفضه تمديد عقده حتى «صيف 2025»، سرعان ما أصبح لا غنى عنه في باريس.

وهذا دفع روتين إلى التكهن بأن استمرار «فتى بوندي المدلل» في «حديقة الأمراء»، أكثر منطقية وترجيحاً من احتمالات رحيله إلى ريال مدريد.

ويبقى أن نعرف أن مبابي استعاد مكانته بالفعل في سان جيرمان، وإنه لم يغادر قلوب مشجعي النادي، وأكبر دليل على ذلك حجم مبيعات قميصه الذي يتزايد يوماً بعد يوم.

وسجل مبابي 15هدفاً في 15مباراة بمختلف المسابقات، هذا الموسم، وآخرها تسجيله «ثلاثية هاتريك» في مرمى ريمس في الدوري الفرنسي، بينما وصل عدد أهدافه مع باريس حتى الآن إلى 227 هدفاً.