السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صفية الصايغ تتأهل إلى «أولمبياد باريس»

صفية الصايغ تتأهل إلى «أولمبياد باريس»
17 نوفمبر 2023 10:48

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»


تأهلت صفية الصايغ لاعبة منتخب الدراجات إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، في إنجاز غير مسبوق، كونها المرة الأولى التي تتأهل لاعبة من الدراجات إلى الأولمبياد، لتكتب صفية اسمها في تاريخ رياضة الإمارات المتأهلين رسمياً إلى الأولمبياد. 
وأعلن اتحاد اللعبة عن تأهل صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس بالنقاط المؤهلة، والتي جمعتها من المشاركات في البطولات القارية والدولية، ووجهت اللجنة الأولمبية التهنئة إلى الاتحاد واللاعبة على الإنجاز الكبير.
يذكر أن منتخب قفز الحواجز للفروسية الوحيد التي تأهل رسمياً إلى باريس، إلا أن الفرصة قائمة لتأهل أبطال جدد للأولمبياد خاصة أحمد المنصوري لاعب الدراجات التي اقترب كثيراً من التأهل ضمن أفضل 22 لاعباً في الترتيب العالمي. 

 

الإمارات
الدراجات الهوائية
صفية الصايغ
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©