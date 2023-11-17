صفية الصايغ تتأهل إلى «أولمبياد باريس»



رضا سليم (دبي)



تأهلت صفية الصايغ لاعبة منتخب الدراجات إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، في إنجاز غير مسبوق، كونها المرة الأولى التي تتأهل لاعبة من الدراجات إلى الأولمبياد، لتكتب صفية اسمها في تاريخ رياضة الإمارات المتأهلين رسمياً إلى الأولمبياد.

وأعلن اتحاد اللعبة عن تأهل صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس بالنقاط المؤهلة، والتي جمعتها من المشاركات في البطولات القارية والدولية، ووجهت اللجنة الأولمبية التهنئة إلى الاتحاد واللاعبة على الإنجاز الكبير.

يذكر أن منتخب قفز الحواجز للفروسية الوحيد التي تأهل رسمياً إلى باريس، إلا أن الفرصة قائمة لتأهل أبطال جدد للأولمبياد خاصة أحمد المنصوري لاعب الدراجات التي اقترب كثيراً من التأهل ضمن أفضل 22 لاعباً في الترتيب العالمي.