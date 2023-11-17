«الأبيض» يستعيد الثقة بالقوة الهجومية والشخصية الفنية

معتز الشامي (دبي)



عبر منتخبنا الوطني محطة نيبال بامتياز، عندما ضرب شباكه بـ «رباعية»، ليحصد أول 3 نقاط، ويحتل صدارة المجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة «مونديال 2026» و«كأس آسيا 2027»، وذلك بعدما فاز البحرين على اليمن بهدفين، ويستعد منتخبنا لمواجهة «الأحمر» يوم الثلاثاء المقبل، حيث يغادر يوم الأحد إلى المنامة، استعداداً للقمة المرتقبة بين المنتخبين.

وقدم «الأبيض» مباراة قوية أمام نيبال، خاصة في الشوط الأول، والتي شهدت قوة الحضور الهجومي، بعدما اختار باولو بينتو الدفع بعلي مبخوت رأس حربة صريح، بينما تبادل عناصر الهجوم مراكزهم، خاصة كايو وليما وعلي صالح، كما قام عبد الله رمضان بأدوار هجومية لمساندة الخط الأمامي.

وأظهر منتخبنا شخصية فنية قوية من حيث ثبات الأداء، والتمسك بالهجوم الشرس والضاغط في أغلب فترات المباراة، التي شهدت أداءً تكتيكياً متميزاً، وتحركات فنية واعية من اللاعبين جميعهم، لاسيما على مستوى الوسط والهجوم، بينما لم يختبر الدفاع باستثناء تسديدة وحيدة لنيبال تصدى لها خالد عيسى في أواخر الشوط الثاني.

وإجمالاً، أظهر «الأبيض» وجهاً أكثر قوة وانضباطاً تكتيكياً مع بداية مشواره بالتصفيات، ونجح البرتغالي بينتو في استعادة الثقة بالمنتخب، كما أعاد ثقة اللاعبين أنفسهم، وهي خطوة مهمة قبل استكمال المشوار الطويل للتصفيات، كما منح الجهاز الفني الفرصة لبعض اللاعبين، بعدما أجرى تغييرات تكتيكية منحت الجهاز الفني رؤية شاملة لأنسب العناصر القادرة على صناعة الفارق، لتكون أوراقاً رابحة في المواجهات المقبلة.

ويواصل منتخبنا تدريباته على الملعب الفرعي لنادي الوصل، بمشاركة اللاعبين جميعهم، بينما يقام تدريب الأحد في الفترة الصباحية، قبل توجه البعثة مساءً إلى المنامة للتحضير لمواجهة «الأحمر» يوم الثلاثاء المقبل.

واكتمل شفاء يحيى الغساني، الذي بات جاهزاً للمشاركة مع المنتخب في المباراة المقبلة أمام البحرين، بعدما فضل الجهاز الفني عدم الدفع به أمام نيبال لمنحه الراحة الكافية، بعدما تعرض اللاعب لكدمة في التدريبات، وبات الآن جاهزاً للعودة إلى التشكيلة وفق رؤية البرتغالي بينتو، الذي أشاد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، خاصة في الشوط الأول.

وقال: المهم هو تسجيل الأهداف، وعدم استقبال أي هدف أو منح المنافس الفرصة لتشكيل الخطورة على مرمى فريقنا، حيث كنا أكثر فاعلية في الشوط الأول، خاصة من حيث صناعة فرص التسجيل، وسجلنا من جمل تكتيكية، وفي الشوط الثاني صنعنا أيضاً فرصاً للتسجيل، ولكننا لم نحسن استغلالها، وغابت اللمسة الأخيرة.

وأضاف: كان من المهم أن تكون بدايتنا قوية، وأنا سعيد بشكل عام للنتيجة، وعلينا مواصلة التطوير والتحسين في المباراة المقبلة أمام البحرين التي ستكون مختلفة تماماً في كل شيء.

ولفت بينتو إلى أن أفضلية المنتخب في المباراة على مدار الشوطين، لا يمنع الوقوع في بعض السلبيات التي يرغب في تصحيحها خلال الفترة الحالية، وبخاصة استغلال الثغرات الدفاعية للمنافسة والتحرك السريع للضغط على المنافس في المساحات الخلفية، رغم تحسن الأداء بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن غاب تركيز اللاعبين أمام المرمى.

كما أشاد مدرب المنتخب بمردود العناصر الجديدة التي أُشْرِكَت للمرة الأولى، لاسيما في الخط الخلفي، ونفى أن يكون استبدال خليفة الحمادي بداعي الإصابة، ولكن لأسباب تكتيكية وبناء على أداء المنافس، حيث فضل منح بعض اللاعبين المهمين راحة في الشوط الثاني، بعد ضمان الفوز برباعية في الشوط الأول.