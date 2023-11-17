«أسد زعبيل» يواجه «سعادتي» بمضمار جبل علي



عصام السيد (دبي)



يستضيف مضمار جبل علي حفل سباقه الثاني لهذا الموسم، ويتألف من 7 سباقات للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز 434 ألف درهم.

ويواجه «أسد زعبيل» صاحب المركز الثالث، في جبل علي كلاسيك، صاحب الأرض «سعادتي» في الشوط الخامس والرئيسي على لقب محاذر ستيكس لمسافة 1400 متر – هانديكاب، برعاية شادويل بمشاركة 9 خيول، وهناك «مرسال» صاحب النتائج الجيدة.

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، على لقب تكافؤ السرعة ستيكس «سلسلة الإمارات للسرعة»، 5 خيول أبرزها صاحب الأرض «بالحيل» الباحث عن فوزه الثاني على ذات المضمار والمسافة، بعد تألقه في نهاية الموسم الماضي، ومعه «لا بأس» المتألق في مضمار العين، فيما يسعى «كيرن آيلاند» لإثبات جدارته، بعد فوزه في ثلاثة سباقات لمسافة 1200.

وتتنافس 5 خيول في سن السنتين في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر، على لقب نوفيس ستيكس برعاية الشعفار، يتصدرها صاحب الأرض «ترجمان» الذي حل ثانياً في مشاركته الوحيدة، بجانب المهرة «مسيال»، و«مدير»، و«رصاص».

ويتصدر «أجديت» صاحب الأرض ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب كأس الرضا للتأمين، بجانب «رايد»، و«ميزوتينتو» صاحب الوصافة في محاولات عدة.

وتتجه الأنظار إلى «اف يتوعد» بإشراف قيس عبود صاحب التصنيف الأعلى البالغ 82، لمواجهة نخبة من الخيول أبرزها «اف منعوت» بإشراف خليفة النيادي، في الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة عبر سباق سرعة للخيول المبتدئة «ذا أودي كب»، ويدفع إبراهيم أصيل ب «إي إس بدور» وهناك «جاب أدعج» الذي حل وصيفاً في الحفل الافتتاحي لمضمار الشارقة.

ويسعى «ناشونال بانك» لإضافة فوز جديد إلى رصيده في الشوط السادس على لقب كأس تحدي دبي للياقة لمسافة 1950 متراً – هانديكاب، ويواجه تحدي «دبي فيشن»، وهناك كل من «ترامبيت مان»، و«أتريبيوشن» الفائز في سباقين في مضمار جبل علي.

وسيكون «الجنوب» الفائز في الحفل الافتتاحي بالمضمار الأصفر الرقم الصعب في الشوط السابع على لقب تبوك كورنر ستيكس لمسافة الميل – هانديكاب، ويواجه 7 منافسين من بينهم «سيتي كينج» الفائز على ذات المضمار والمسافة.