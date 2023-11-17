نيبال «الضحية 32» لأهداف «التاريخي» مبخوت



معتصم عبدالله (دبي)



استحق علي مبخوت الهداف التاريخي لمنتخبنا، نجومية مباراة «الأبيض» أمام ضيفه نيبال 4- صفر، والتي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في انطلاق الجولة الأولى للمجموعة الثامنة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل مبخوت الهدفين الثاني والثالث لمنتخبنا في الدقيقتين 36 من ضربة جزاء، و44 من كرة رأسية، بعدما افتح زميله المدافع خليفة الحمادي التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 11، قبل أن يضيف فابيو ليما الهداف الرابع «45+1».

وباتت شباك نيبال التي سجل استقبلت «ثنائية جديدة»، الوجهة الأحدث لأهداف علي مبخوت الذي عزز صدارته لقائمة «الهداف التاريخي» لمنتخبنا برصيد 83 هدفاً، في 112 مباراة دولية، شملت 32 منتخباً، أبرزها شباك ماليزيا التي استقبلت 7 أهداف كأعلى معدل تسجيل.

وتوزعت أهداف مبخوت الـ 83 على 5 منافسات، شملت 21 هدفاً في تصفيات كأس العالم، و9 أهداف في نهائيات كأس آسيا، و6 أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، إضافة إلى 13 هدفاً في بطولات كأس الخليج، و34 هدفاً في المباريات الودية.

ووصف مبخوت الحائز على نجومية مباراة نيبال، نتيجة الفوز برباعية بالإيجابية، وقال: «خرجنا بنتيجة إيجابية قبل مواجهة ثانية مهمة في انطلاق مشوار التصفيات أمام البحرين»، مشيداً بدور جماهير «الأبيض» في دعم ومساندة اللاعبين، مؤكداً تقديم الأفضل.



قيمة فنية كبيرة

وصف البرتغالي باولو بينتو مدرب «الأبيض» لاعبه علي مبخوت بالمتميز، وقال: «مبخوت لاعب صاحب قيمة قنية كبيرة للمنتخب، ووجوده يضيف الكثير من الخيارات التكتيكية للجهاز الفني، ودور مبخوت لا يقتصر على التسجيل، فهو يساعد أيضاً في الأدوار الدفاعية، والمهاجم الجيد ليس من يسجل الأهداف فقط».

ولقت بينتو إلى أن قائمة المنتخب تضم أيضاً لاعبين آخرين على صعيد المقدمة الهجومية يملكون ميزات أخرى، وقال: «نعمل بروح الفريق الواحد، ولكل لاعب في قائمة المنتخب دوره المهم».

أرقام في مشوار مبخوت



112 مباراة دولية

83 هدفاً

2 سجل أول «ثنائية» أمام نيبال

32 منتخباً استقبلت شباكها أهداف مبخوت

21 هدفاً سجلها في «تصفيات كأس العالم»

7 أهداف الرصيد الأعلى في شباك ماليزيا