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الرياضة

«دكا توبي» على رأس مبخوت

«دكا توبي» على رأس مبخوت
17 نوفمبر 2023 12:04

 
معتصم عبدالله (دبي)خ

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أهدى كيران كومار حارس نيبال، علي مبخوت قائد «الأبيض» قبعة دكا توبي، والتي تشكل جزءاً من الزي الوطني النيبالي، الذي يرتديه الرجال في الاحتفالات، وذلك قبل مباراة المنتخبين على استاد آل مكتوم.
وتعد «دكا توبي» المصنوعة من القماش القطني، واحدة من أهم أجزاء الزي الوطني في نيبال، وهي إلزامية للصور الرسمية لجوازات السفر والوثائق، كما تُقدم هدية خلال المهرجات.
يذكر أن حارس نيبال أكد عدم معرفته بمبخوت خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة المنتخبين، قبل أن تستقبل شباكه هدفين من اللاعب نفسه أسهم بها في إلحاق الخسارة بالمنتخب النيبالي 0-4، وقال كومار في تصريحاته بعد المباراة: «خضنا مباراة صعبة وتلقت شباكنا أربعة أهداف صعبت مهمتنا في الشوط الثاني».
وأضاف: «تشكيلتنا ضمت مجموعة من اللاعبين الصغار أمام منتخب متمرس ولاعبيه أصحاب خبرة، وسعيد بأداء زملائي رغم الخسارة».

الإمارات
تصفيات كأس العالم
نيبال
علي مبخوت
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