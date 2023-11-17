زايد الزعابي وعبدالله إدريس يحتفلان بـ «الرسمية الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل «الثنائي الشاب» لدفاع نادي الجزيرة زايد الزعابي «22 عاماً»، وعبدالله إدريس «24 عاماً»، بالمشاركة الرسمية الأولى مع المنتخب الأول، بعدما لعبا ضمن التشكيلة الأساسية لـ «الأبيض» في المواجهة أمام نيبال 4- صفر، في انطلاق «الجولة الأولى» للمجموعة الثامنة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتدرج الثنائي في منتخبات المراحل السنية، وصولاً إلى المنتخب الأول، قبل الحصول على فرصة المشاركة الرسمية الأولى، بعدما خاضا عدداً من المباريات الودية.

وانضم عبدالله إدريس للمنتخب الأول للمرة الأولى في يناير 2022، حيث كان ضمن قائمة البدلاء لـ «الأبيض» في مباراتين على التوالي أمام سوريا 2-0، وإيران 0-1، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، تحت قيادة الهولندي فان مارفيك المدرب السابق للمنتخب، قبل أن يكون بعدها ضمن خيارات الجهاز في 5 مباريات ودية خلال العام الحالي 2023، أمام طاجيكستان، تايلاند، كوستاريكا، الكويت، ولبنان.

في المقابل، انضم زايد الزعابي لاعب المنتخب الأولمبي الحالي، للمرة الأولى لقائمة المنتخب الأول في مباراتيه الوديتين أمام الكويت 1-0، ولبنان 2-1 في أكتوبر الماضي، قبل خوض مباراته الرسمية الأولى في مواجهة نيبال.



من جهته، عبر البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا عن سعادته بأداء دفاع «الأبيض» أمام نيبال بالحفاظ على نظافة الشباك، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التحسين والتطوير، وقال: «وسط الدفاع يحتاج إلى مزيد من التحسين، ونفتقر للانسجام الدفاعي مقارنة بخط الهجوم، وأمامنا فرصة للظهور بشكل أفضل في الجولات المقبلة».



عبدالله إدريس

24 عاماً

النادي: الجزيرة

المركز: ظهير أيسر

المباريات مع المنتخب الأول: 6

يناير 2022: الانضمام للمرة الأولى إلى المنتخب الأول

نوفمبر 2023: «المباراة الرسمية» الأولى أمام نيبال





زايد الزعابي

22 عاماً

النادي: الجزيرة

المركز: ظهير أيمن

المباريات مع المنتخب الأول: 3

أكتوبر 2023: الانضمام للمرة الأولى إلى المنتخب الأول

نوفمبر 2023: «المباراة الرسمية» الأولى أمام نيبال