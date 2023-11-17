السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زايد الزعابي وعبدالله إدريس يحتفلان بـ «الرسمية الأولى»

زايد الزعابي وعبدالله إدريس يحتفلان بـ «الرسمية الأولى»
17 نوفمبر 2023 12:30

 
معتصم عبدالله (دبي)


احتفل «الثنائي الشاب» لدفاع نادي الجزيرة زايد الزعابي «22 عاماً»، وعبدالله إدريس «24 عاماً»، بالمشاركة الرسمية الأولى مع المنتخب الأول، بعدما لعبا ضمن التشكيلة الأساسية لـ «الأبيض» في المواجهة أمام نيبال 4- صفر، في انطلاق «الجولة الأولى» للمجموعة الثامنة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتدرج الثنائي في منتخبات المراحل السنية، وصولاً إلى المنتخب الأول، قبل الحصول على فرصة المشاركة الرسمية الأولى، بعدما خاضا عدداً من المباريات الودية.
وانضم عبدالله إدريس للمنتخب الأول للمرة الأولى في يناير 2022، حيث كان ضمن قائمة البدلاء لـ «الأبيض» في مباراتين على التوالي أمام سوريا 2-0، وإيران 0-1، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، تحت قيادة الهولندي فان مارفيك المدرب السابق للمنتخب، قبل أن يكون بعدها ضمن خيارات الجهاز في 5 مباريات ودية خلال العام الحالي 2023، أمام طاجيكستان، تايلاند، كوستاريكا، الكويت، ولبنان.
في المقابل، انضم زايد الزعابي لاعب المنتخب الأولمبي الحالي، للمرة الأولى لقائمة المنتخب الأول في مباراتيه الوديتين أمام الكويت 1-0، ولبنان 2-1 في أكتوبر الماضي، قبل خوض مباراته الرسمية الأولى في مواجهة نيبال.

 


من جهته، عبر البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا عن سعادته بأداء دفاع «الأبيض» أمام نيبال بالحفاظ على نظافة الشباك، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التحسين والتطوير، وقال: «وسط الدفاع يحتاج إلى مزيد من التحسين، ونفتقر للانسجام الدفاعي مقارنة بخط الهجوم، وأمامنا فرصة للظهور بشكل أفضل في الجولات المقبلة».

أخبار ذات صلة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»


عبدالله إدريس 
24 عاماً
النادي: الجزيرة
المركز: ظهير أيسر
المباريات مع المنتخب الأول: 6
يناير 2022: الانضمام للمرة الأولى إلى المنتخب الأول
نوفمبر 2023: «المباراة الرسمية» الأولى أمام نيبال

زايد الزعابي
22 عاماً
النادي: الجزيرة
المركز: ظهير أيمن
المباريات مع المنتخب الأول: 3
أكتوبر 2023: الانضمام للمرة الأولى إلى المنتخب الأول
نوفمبر 2023: «المباراة الرسمية» الأولى أمام نيبال

 

الإمارات
نيبال
تصفيات كأس العالم
الجزيرة
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©