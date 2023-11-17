«ليوا» يفتح باب التسجيل في بطولات «مرعب»



الظفرة (الاتحاد)



أعلن نادي ليوا الرياضي فتح باب التسجيل في السباقات والرياضات كافة، والتي تقام ضمن مهرجان ليوا الدولي 2024 ابتداءً من 8 إلى 31 ديسمبر المقبل، وهي النسخة التي تقام بتنظيم النادي، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

ويعتبر مهرجان ليوا الدولي الحدث الأضخم للسيارات والمحركات والدراجات على مستوى المنطقة، والذي يجمع عدداً متميزاً وفريداً من النشاطات والرياضات المختلفة في كسر الأوقات والأزمنة القياسية، وهو حدث منتظر أيضاً للشباب والمتسابقين ومحبي مغامرات الصحراء والبر وأجواء التخييم.

وبدأ تطبيق النادي وموقعه الإلكتروني تسلم طلبات التسجيل والمشاركة في المسابقات والفعاليات المختلفة، والتي تنظم طوال فترة المهرجان، ومن المقرر أن تبدأ عجلة البطولات في 8 ديسمبر مع الاستعراض الحر للسيارات، وتستمر مع بقية المنافسات لاحقاً، وبشكل شبه يومي حتى آخر ثلاثة أيام من المهرجان، والتي تشهد إقامة سباق صعود تل مرعب للسيارات.

ويستضيف مهرجان ليوا هذا الموسم البطولات الرياضية المعتادة، وهي حلبة الاستعراض الحر للسيارات، البقي تورك، سباقات الصقور، تحدي بيرن أوت، بطولة الاستعراض الرملي، سباق الدراجات دراج ريس، بطولة هدد الحمام، سباق الخيول، سباق الهجن، بطولة ليوا للدريفت، حلبة ليوا UTV، سباق الدراجات الدراج ريس، بطولة تل مرعب للسيارات، وتنظم في هذا الموسم وللمرة الأولى منافسات عروض المونستر القوية.

وفي الوقت الذي تقام فيه الفعاليات الرياضية دائماً ستكون الفعاليات اليومية حاضرة في مرعب من خلال قرية ليوا، فعاليات ليوا الرملية، المرافق الرياضية والملاعب التي اُستحدثت للمرة الأولى هذا الموسم، ممشى ليوا، سوق تل مرعب، الوكالات التجارية، حديقة تل مرعب وعروض ليوا الليلية، وأيضاً الألعاب النارية.

من جهته، أعلن عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي عن البداية الناجحة لعملية التسجيل في مختلف السباقات والفعاليات في مرعب، وقال: سجلنا حضوراً وإقبالاً كبيرين في التسجيل للمتسابقين في الفئات كلها، وننتظر وصول الأرقام إلى مستويات غير متوقعة قد تتجاوز وبكل تأكيد أرقام كل المواسم الماضية.

وأضاف: كما أعلنا سابقاً، فإننا نتوقع أن يتجاوز عدد المسجلين في السباقات أكثر من 1700 مشارك، ونتطلع لأن يزيد هذا الرقم بكل تأكيد.

وأكد عبد الله بطي القبيسي سهولة عملية التسجيل، من خلال تطبيق النادي لكل المتسابقين والمشاركين، حيث إن تطبيق النادي أيضاً، استقبل الطلبات الخارجية للمشاركة والحضور للمتسابقين من الدول المجاورة أيضاً، وقال: نلمس لدى الجميع راحة كبيرة في التسجيل، وهو ما يؤكد أننا قد أحرزنا تقدماً كبيراً في تطبيق النادي الإلكتروني، وضمان توفير السهولة كلها لمن يسجل في أي منافسة مع طلب الأوراق والوثائق المطلوبة.

وتوجه القبيسي الشكر إلى ديوان ممثل الحاكم في الظفرة، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي، وإلى الجهات الحكومية والرسمية كافة التي قدمت الدعم اللازم للمهرجان، وأبرزها موانئ أبوظبي، وإلى الشركات الراعية كافة، مؤكداً أن الدعم والرعاية لشركاء النجاح هي من ثوابت الوصول لأفضل المستويات عبر المهرجان وتفاصيله المختلفة.

يذكر أن مهرجان تل مرعب هو الوجهة الأساسية لمحترفي وهواة صعود التل الذي يمتد ارتفاعه إلى 300 متر عن سطح الأرض، وبميلان 50 درجة للأعلى، ما يجعله التحدي الأكبر في المنطقة، بالإضافة إلى الرياضات الشبابية المختلفة، مثل الاستعراض الرملي على التل وحلبة تل مرعب للاستعراض والدريفت كار، والدراجات بأنواعها، ما يجعل من المهرجان الوجهة الأولى لمن يبحث عن التحدي والتميز في سباقات السرعة والمحركات.

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