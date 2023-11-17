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الرياضة

«هاتريك» للحضرمي وبيسلي في حفل مضمار أبوظبي الثاني

«هاتريك» للحضرمي وبيسلي في حفل مضمار أبوظبي الثاني
17 نوفمبر 2023 14:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

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تألقت خيول المدرب إبراهيم الحضرمي، والفارس كونور بيسلي، بإحراز «هاتريك» في الحفل الثاني لمضمار نادي أبوظبي للفروسية في الموسم الجديد «2023 -2024»، الذي أقيم مساء أمس الخميس، وتألف من 6 أشواط، خُصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت إجمالي الجوائز المرصودة للحفل 470 ألف درهم.
ومن خيول الاحتياط خطف الجواد «فخر» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي جائزة الشوط الأول لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، على لقب البثنة البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل زمناً 1:17:43 دقيقة.
وجاء الفوز الثاني للثنائي عبر الجواد «جليل» لإسطبلات بن شهوات للخيول العربية، بعد أن انتزع جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وهو سباق للمبتدئة من الخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات»، على لقب البادية البالغ جوائزه 80 ألف درهم، ومسجلاً 1:33:85 دقيقة.
وبعد عرض قوي اختتم المهر «التبر» لسعود علي عرار الظاهري الثلاثية للحضرمي وبيلي في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب الخير البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، ومسجلاً 1:31:98 دقيقة.
وأكد المهر «بهوان» لمنصور علي سليمان الشامسي، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة باتريك دوبس، جدارته بفوز خاطف في الشوط الرابع والرئيسي لمسافة 1600 متر «شروط» على لقب القور البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:44:81 دقيقة.
ومنح «إي أس مدواخ» لمالكته ليلى محمد المرزوقي وقيادة ادري دو فريز، المدرب عدنان محمد فوزاً راسخاً في الشوط الخامس لكأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1600 متر «تكافؤ» البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 1:45:65 دقيقة.
وقدم «أسوان» لتوفيق سعيد علي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة بيرناردو بينيرو، عرضاً رائعاً في فنون الانقضاض من الخلف، ليتوج بجائزة الشوط السادس والختامي المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر على لقب الحيل، البالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم، ومسجلاً 1:35:70 دقيقة.
ويتصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم قائمة بطولة الملاك برصيد 7 انتصارات حتى 16 نوفمبر الجاري، ومايكل كوستا بطولة المدربين برصيد 7 انتصارات، فيما يتصدر بطولة الفرسان كونور بيسلي برصيد 11 فوزاً بعد الثلاثية بمضمار أبوظبي.
شهد الحفل وقام بتتويج الفائزين في السباقات، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وخلود النعيمي ممثل «الوطنية للأعلاف».

الإمارات
مضمار نادي أبوظبي للفروسية
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