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الرياضة

قمة بني ياس وشباب الأهلي تتصدر واجهة «دوري الطائرة»

قمة بني ياس وشباب الأهلي تتصدر واجهة «دوري الطائرة»
17 نوفمبر 2023 15:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


تتصدر مواجهة بني ياس «حامل اللقب»، وشباب الأهلي بطل «كأس نائب رئيس الدولة» أول ألقاب الموسم الحالي 2023- 2024، واجهة الأسبوع الثاني لدوري الرجال لكرة الطائرة، والذي يشهد مساء يوم لسبت 4 مباريات تجمع إلى جانب قمة «السماوي» وضيفه «الفرسان»، حتا والنصر، الوصل والجزيرة، عجمان والعين.
ودشن «السماوي» حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، بالفوز على ضيفه حتا 3-0 في الجولة الأولى، فيما تغلب «الفرسان» المُتوج بأول ألقاب الموسم في الكأس، على ضيفه عجمان 3-0، فيما يبحث الوصل والجزيرة عن الفوز الثاني على التوالي أيضاً، بعد تفوق «الإمبراطور» على العين 3-2، وفوز «فخر أبوظبي» على النصر 3-0 في الجولة الأولى.
ويرفع عجمان والعين «شعار التعويض»، بعد الخسارة في الافتتاح أمام شباب الأهلي 0-3، والوصل 2-3 على التوالي، فيما تستضيف صالة مدرسة الظهرة مواجهة حتا وضيفه النصر الساعين بدورهما للتعويض بعد خسارة الافتتاح.

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الجولة الثانية 


حتا – النصر 19:00
بني ياس – شباب الأهلي 19:00
عجمان – العين 19:00
الوصل – الجزيرة 19:00

الكرة الطائرة
بني ياس
شباب الأهلي
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