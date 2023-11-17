الأسبوع السابع لدوري القفز ينطلق السبت



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، منافسات الأسبوع السابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعية الدوري، ودعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتجرى السبت والأحد على ميدانين، الميدان الرئيس، وتنطلق فيه المنافسات في الساعة التاسعة صباحاً، والميدان الثاني، وتبدأ منافساته في العاشرة صباحاً.

بمنافسات الأسبوع السابع للدوري يستكمل الفرسان والفارسات من جميع فئات القفز، جاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في بطولات قفز الحواجز الدولية بالموسم الإماراتي، والتي تنطلق فعالياتها ابتداءً من 23 نوفمبر بنادي العين للفروسية، وتختتم 3 مارس المقبل بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

يترأس لجنة تحكيم المنافسات، خليل إبراهيم، ويصمم مسارات أشواطها الثمانية يوسف المحمودي، ويشارك فيها فرسان القفز من فئات الأشبال، المبتدئين، «الجونيورز»، المستوى الثاني وفئة المستوى الأول، وخيول القفز الصغيرة عمر «4 5 6» سنوات، بمعدل منافستين لكل فئة، وتقام بمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين، والمرحلتين الخاصة، والجولة مع تمايز.

تتباين تصاميم مسارات وارتفاعات حواجز كل منافسة عن الأخرى، في حين تبدأ من عند الارتفاع «80 90» سم للخيول عمر 4 سنوات، يتصاعد الارتفاع حسب مستوى كل فئة، إلى أن يبلغ الارتفاع 140 سم في منافستي فرسان المستوى الأول، والأولى منهما بمواصفات الجولة الواحدة في اليوم الأول، والثانية من جولة مع تمايز في اليوم الثاني في ختام المنافسات.



