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الرياضة

بيريتسو يستقيل من تدريب تشيلي

بيريتسو يستقيل من تدريب تشيلي
17 نوفمبر 2023 13:01

 
سانتياغو (أ ف ب) 

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أعلن مدرب منتخب تشيلي، الأرجنتيني إدواردو بيريتسو، استقالته من منصبه، بعد التعادل أمام الباراجواي ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وقال بيريتسو «56 عاماً» بعد نهاية المباراة «أعربت عن رغبتي في ترك منصبي لرئيس الاتحاد»، وأضاف أن النتائج لم تكن ما كنا نأمله، وعلينا أن ندرك ذلك.
وتحتل تشيلي المركز الثامن في التصفيات، بالتساوي في النقاط مع الباراغواي التي تتقدم عليها بفارق الأهداف.
ويتأهل أول ستة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يخوض السابع ملحقاً قارياً.
وسيكون على تشيلي خوض اختبار آخر صعب أمام الإكوادور السادسة في كيتو الثلاثاء على ارتفاع 2850 متراً عن سطح البحر.
وكانت تشيلي تطمح للتأهل إلى كأس العالم، بعد غيابها عن نسختي 2018 و2022، بعدما سبق وبلغت ربع نهائي مونديالي 2010 و2014.

تشيلي
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