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الرياضة

طاقمنا المونديالي يُدير مباراة نيوزيلندا والمكسيك

طاقمنا المونديالي يُدير مباراة نيوزيلندا والمكسيك
17 نوفمبر 2023 18:03

 
دبي (الاتحاد)

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يُدير طاقمنا الدولي بقيادة عمر آل على «حكم ساحة»، يعاونه جاسم عبدالله «مساعد أول»، وسعيد المرزوقي «مساعد ثان» مباراة نيوزيلندا والمكسيك يوم السبت، على استاد سي جالاك هاروبات في باندونج الأندونيسية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة «إندونيسيا 2023».
ويضم طاقم حكام المباراة أيضاً، الإندونيسي ثوريق منير الكتيري «حكم رابع»، والسويسري فيداي سان، والأسترالي كيت جاكويتش «حكما الفيديو».
وتُعد المباراة المشاركة الثانية لطاقمنا الدولي في مونديال الناشئين الحالي، بعد إداراته المتميزة لمباراته الأولى بين السنغال وبولندا يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثانية للبطولة.

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كأس العالم للناشئين
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