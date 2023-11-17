الرئيسي في قائمة حكام مونديال الشاطئية



دبي (الاتحاد)



اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي، ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في فبراير 2024، بمشاركة 16 منتخباً.

وضمت قائمة حكام البطولة التي تم الإعلان عنها 24 حكماً من الاتحادات القارية المختلفة.

وكان الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي قد شارك ضمن طاقم حكام بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها مدينة باتايا التايلاندية في هر مارس الماضي، وقدم أداءً مميزاً خلال إدارته لست مباريات في مرحلة دور المجموعات، وأسهم تميزه بتكليفه بإدارة مباراة عُمان والصين في الدور ربع النهائي، ثم تكليفه بإدارة المباراة النهائية للبطولة القارية.