السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرئيسي في قائمة حكام مونديال الشاطئية

الرئيسي في قائمة حكام مونديال الشاطئية
17 نوفمبر 2023 18:05

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأعلى أجراً» تقود منتخب أميركا
عمر آل علي يُدير مباراة السنغال وبولندا في مونديال الناشئين


اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي، ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في فبراير 2024، بمشاركة 16 منتخباً.
وضمت قائمة حكام البطولة التي تم الإعلان عنها 24 حكماً من الاتحادات القارية المختلفة.
وكان الحكم الدولي إبراهيم الرئيسي قد شارك ضمن طاقم حكام بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها مدينة باتايا التايلاندية في هر مارس الماضي، وقدم أداءً مميزاً خلال إدارته لست مباريات في مرحلة دور المجموعات، وأسهم تميزه بتكليفه بإدارة مباراة عُمان والصين في الدور ربع النهائي، ثم تكليفه بإدارة المباراة النهائية للبطولة القارية.

الإماارات
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
مونديال الشاطئية
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©