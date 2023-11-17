3 فرق تطارد الفوز الأول بدوري اليد



رضا سليم (دبي)



تشهد الجولة الثانية لدوري أقوياء اليد مباراتين، غداً السبت حيث يلتقي النصر مع الجزيرة، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتجمع الثانية بين العين ودبا الحصن، بصالة البنفسج، وتسعى 3 فرق لحصد الفوز الأول، ولم يتذوق طعم الانتصار في الجولة الأولى إلا العين على الوصل 24-22، وخسر النصر أمام مليحة 29-31، ودبا الحصن أمام شباب الأهلي 24-28، فيما سيكون الظهور الأول للجزيرة في الدوري، بعدما تأجلت مباراته في الجولة الأولى أمام الشارقة، بسبب مشاركة الأخير في البطولة الآسيوية رقم 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي يستضيفها نادي القادسية على الصالة الرئيسة في مجمع الشيخ سعد العبدالله، بمشاركة 12 نادياً في الكويت، وتستمر إلى 26 نوفمبر الجاري.

من ناحية أخرى، أجرت اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية للأندية تعديلات على جدول مباريات الدور الأول، حيث يخوض الشارقة مباراته الثانية في المجموعة الثانية غداً أمام الجيش العراقي بعدما لعب مباراته الافتتاحية أمام القادسية، ويحصل الفريق على راحة يوم الأحد، ويلعب مباراته الثالثة في المجموعة أمام ساي الهندي يوم الاثنين والمواجهة الثالثة أمام صيدا اللبناني يوم الثلاثاء، على أن يختتم مبارياته بالدور الأول أمام العربي القطري يوم الخميس المقبل.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، والفائزان يصعدان للنهائي فيما يتأهل بطل هذه النسخة لكأس العالم للأندية ممثلاً عن قارة آسيا.