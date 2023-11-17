النصر يحافظ على صدارة دوري السلة



علي معالي (دبي)



حافظ النصر على صدارته لدوري رجال السلة، مع نهاية أولى مباريات الدور الثاني «الجولة السابعة»، بعد الفوز على الوحدة 86-77، ليرفع «العميد» رصيده إلى 14 نقطة من 7 انتصارات متتالية، والوحدة إلى 8 نقاط، وانتهت أرباع المباراة 23- 21,20- 15,19- 25,24- 16، لمصلحة النصر، في مباراة أدارها الدولي محمد ريان والدولي هيثم قوجه واليوناني كوستاس، وراقبها الدولي محمود رشاد.

وفي مباراة ثانية، فاز شباب الأهلي على الظفرة 92- 45 بنتيجة أرباع 28- 15,18- 6,23- 13,23- 11، في مباراة أدارها الدولي محيي الدين خطاب، وعامر سيجري وحمزة حيدر، وراقبها الدولي قاسم دعدوش، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في «الوصافة»، والظفرة إلى النقطة السابعة في المركز الأخير.

وفاز الوصل على البطائح 100- 80، وبأرباع 24- 25,26- 19,26- 10,24- 26، لمصلحة فهود زعبيل، وأدارها الدولي حسن حاجي والدولي سالم الزعابي وعمر الأسمر، وراقبها الدولي داوود التميمي، ليرفع الوصل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً؛ نظراً لحصول الشارقة على راحة من الجولة ورصيده 10 نقاط، والبطائح إلى 9 نقاط في المركز الخامس.