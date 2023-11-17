هوجارد ينفرد بصدارة جولة «دي بي ورلد» للجولف



دبي (الاتحاد)



انفرد الدنماركي نيكولاي هوجارد بصدارة الترتيب، بعد نهاية الجولة الثانية، للنسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة دي بي ورلد، الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي، وتستمر إلى الأحد، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد.

جاء انفراد هوجارد للمركز الأول، بعدما حقق 6 ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه 11 ضربة تحت المعدل في ختام الجولة الثانية، ويتطلع المصنف العاشر في ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، للفوز بأول لقب في إحدى بطولات سلسلة رولكس لبطولات النخبة ضمن جولة دي بي ورلد.

تميزت الجولة الثانية باحتدام المنافسة وجعل السباق إلى اللقب مفتوحاً مع تساوي 5 لاعبين في المركز الثاني برصيد 9 ضربات تحت المعدل لكل منهم، وهم الإنجليزي تومي فليتوود، والجنوب أفريقي ثريستون لورانس، والنرويجي فيكتور هوفلاند، والفرنسي أنطوان روزنير والسويدي ينس دانتورب.

كما يتواجد على مقربة منهم في المركز السابع الجنوب أفريقي زاندير لومبارد، والفرنسي ماثيو بافون برصيد 8 ضربات تحت المعدل.

وبقي الإسباني جون رام، حامل اللقب، في السباق على المنافسة، بعدما سجل 6 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليحتل المركز الثالث عشر، فيما تراجع الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي ضمن بالفعل الفوز بلقب الموسم للسباق إلى دبي، المركز الرابع والثلاثين برصيد ضربة واحدة تحت المعدل.

وستكون المنافسة قوية في الجولة الثالثة التي تقام اليوم، مع تخصيص 10 ملايين دولار جوائز مالية للبطولة لجميع اللاعبين الخمسين المشاركين، على أن يكون نصيب البطل 3 ملايين دولار.

على صعيد آخر تشهد نهائيات موسم جولة الجولف لأصحاب الهمم التي تقام ضمن بطولة جولة دي بي ورلد العالمية، منافسات قوية بين أفضل ثمانية لاعبين في قائمة التصنيف العالمي للاعبي الجولف أصحاب الهمم، للحصول على اللقب، على ملعب عقارات جميرا للجولف.

وكان من المقرر أن تقام الجولة الأولى من البطولة، قبل أن يتم إلغاؤها بسبب سوء الأحوال الجوية، وتنطلق الجولة الثانية اليوم، حيث يبدأ ديفيد واتس ومايك براون، ويلعب كيب بوبرت، المصنف الأول عالمياً، مع الأيرلندي بريندان لولور، آملاً أن يكلل العام المليء بالانتصارات، بفوزٍ ثمين.



زيارة أبطال الأمل

في إطار التزامها بجعل لعبة الجولف أكثر شمولاً وملاءمةً للجميع، قررت جولة دي بي ورلد التعاون من جديد مع المنظمة غير الربحية أبطال الأمل -وهي أكاديمية رياضية لأصحاب الهمم- في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية لهذا العام. ويقوم مدربو أبطال الأمل باستقبال المشاركين لمدة ساعة في الفترة التي تسبق البطولة، ليعلموهم فنون الجولف. وقد تمت دعوتهم للمشاركة اليوم، كجزء من احتفالات يوم المجتمع، حيث يختبر المشاركون مهاراتهم في لعب الجولف بالإضافة إلى مشاهدة الأحداث على أرض الملعب والاستمتاع بقرية البطولة.