افتتاح النسخة الثالثة لدورة كلباء الشاطئية



الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء النسخة الثالثة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية.

وتشمل الدورة سبع باقات من الألعاب الرياضية وهي: الباقة الأولى التي تضم الألعاب المائية وهي «التجديف الشاطئي والكاياك والدراجات المائية والشراع، والباقة الثانية ألعاب الدفاع عن النفس وهي التايكواندو والكاراتيه والجودو والجو جيستو والمصارعة الشاطئية» والباقة الثالثة كرة القدم الشاطئية، والرابعة الكرة الشاطئية، والخامسة الريشة الطائرة، والسادسة كرة السلة 3×3، والسابعة الترايثلون، بالإضافة إلى عدد من المسابقات المصاحبة مثل تحدي اللياقة وتحدي اليوغا والألعاب الشعبية وعدد من الفعاليات الأخرى التي تستهدف الترفية والمتعة لجمهور الدورة.



حضر الافتتاح الشيخ صقر بن هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ فيصل بن هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة، والدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وعروض الفرقة الموسيقية للشرطة، بينما قام الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة برفع علم الدورة، أعقب ذلك عروض احتفالية قدمتها مدرستا عمير بن أبي وقاص ووادي الحلو، وأخرى رياضية في الكاراتيه والتايكوندو من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، كما شهد الحفل فقرة تراثية من معهد الشارقة للتراث وعرضاً لفيلم تسجيلي عن الدورة ونالت جميعاً استحسان الحضور، ثم ايقاد شعلة الدورة والإعلان عن افتتاحها رسمياً، واختتمت فقرات الحفل بعروض الألعاب النارية التي انطلقت بعدها أول منافسات الدورة بأولى مباريات بطولة كرة القدم، التي انتهت بفوز فريق السور على فريق الروح الإيجابية بنتيجة 4/3.