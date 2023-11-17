صفية الصايغ تتأهل إلى «أولمبياد باريس» بـ «النقطة 514»

رضا سليم (دبي)



حققت صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 في إنجاز غير مسبوق كونها المرة الأولى التي تتأهل لاعبة إماراتية من الدراجات للأولمبياد، لتنضم صفية إلى منتخب قفز الحواجز الوحيد الذي تأهل حتى الآن، إلا أن الفرصة قائمة لتأهل أبطال جدد للأولمبياد.

وجاء تأهل قاهرة المستحيل بالنقاط بعدما حققت 514 نقطة جمعتها من المشاركة في عدد كبير من البطولات القارية والدولية المعتمدة، وجاء ترتيبها 47 عالميا لتتأهل ضمن أفضل 90 لاعبة في العالم طبقا للوائح الاتحاد الدولي للدراجات واللجنة الأولمبية الدولية.

وسطّرت بطلة الإمارات أروع الإنجازات، بعد فوزها بعدد كبير من الميداليات في المواسم الأخيرة فيما كانت المشاركة الأبرز في بطولة العالم في أستراليا التي تأهلت لها من البطولة الآسيوية.

وسبق أن أهدت صفية الصايغ، الإمارات أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، بتحقيقها الميدالية البرونزية في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، بمشاركة 450 متسابق ومتسابقة من 25 دولة.

ومن أبرز إنجازاتها الفوز بـ4 ميداليات في كأس العرب للدراجات الهوائية، ووقّعت أول عقد احترافي لها في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، في سابقة تاريخية لها، وانضمت الصايغ، إلى فريق الإمارات للمحترفين، لتصبح أول لاعبة إماراتية في تاريخ دراجات الإمارات تنضم إلى صفوف فريق محترف، وتشارك في البطولات الخارجية.

وأعربت صفية الصايغ عن سعادتها بالتأهل إلى الأولمبياد وقالت:«التأهل كان حلم طفولتي كلاعبة ورياضية بدأت الرياضة في عمر صغير وتدرجت في العديد من الألعاب، واليوم أحقق هذا الحلم وهو ما رسمته في خيالي منذ كنت طفلة، وتحول بعد ذلك إلى هدف، وتعبت واجتهدت من أجله، وتخطيت مراحل صعبة في حياتي كنت سأتوقف فيها عن الرياضة، ولكني عدت واحترفت وكبرت وحققت الحلم والإنجاز».



وأضافت:«التأهل جاء بجهد وتعب السنين ودعم القيادة الرشيدة، وأتمنى أن أكون بداية وحافزاً لبنات الإمارات لتأهل جديد إلى الأولمبياد، ولعبت 7 سنوات كلاعبة في الدراجات، وعلى مدار موسمين كلاعبة محترفة، وحققت إنجازات كثيرة، ولم يكن الأمر سهلاً، وبدأت مشواري في 2016 وكنت مع أول منتخب للسيدات، ولعبت لعدد من الأندية، منها نادي النصر وفريق أبوظبي للدراجات، وبعدها انتقلت إلى الاحتراف مع فريق الإمارات، والذي كان وراء تطور المستوى الفني لي، وكانت خطوات مدروسة وبالمشاركات نجحنا في الوصول إلى هذا الإنجاز».

وقال منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد:«تأهل صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس 2024، إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات بشكل عام والدراجات على نحو خاص، كونه الأول من نوعه للمرأة الإماراتية بالصعود الرسمي للأولمبياد.

وأعرب الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد عن سعادته بتأهل صفية الصايغ، خاصة أنه إنجاز غير مسبوق لرياضة الإمارات، وقال: كانت الطموحات كبيرة في وصول صفية إلى الأولمبياد والحقيقة أنها بذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى باريس وشاركت في عدد كبير من البطولات، والأهم أن إنجازات الاتحاد تتواصل بعدما فازت المدربة سناء البرداسي بلقب أفضل مدربة في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، وننتظر إنجازاً جديداً بتأهل أحمد المنصوري للأولمبياد.

وقال: أحمد المنصوري لديه فرصة كبيرة للتأهل وأمامه عدة محطات للمشاركة فيها حتى شهر أبريل المقبل، كونه يشارك في سباق الأمونيوم، وتحديد التأهل الأولمبي للمضمار في شهر أبريل المقبل، وأمامنا بطولة آسيا في الهند خلال شهر فبراير المقبل وبطولة كأس الأمم الأولى في هونج كونج في شهر مارس والثانية في كندا، في شهر أبريل 2024.

وأوضح أن المنتخب يشارك في البطولة العربية للمضمار في القاهرة، ثم البطولة العربية للطريق بالسعودية، والطموحات كبيرة في تحقيق إنجازات جديدة للرياضة الإماراتية.