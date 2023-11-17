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الرياضة

العروبة يوسع فارق صدارة «الأولى» إلى 7 نقاط

العروبة يوسع فارق صدارة «الأولى» إلى 7 نقاط
17 نوفمبر 2023 19:17

 

معتصم عبدالله (دبي)

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وسع العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى، فارق النقاط بينه وأقرب ملاحقيه الظفرة «الوصيف» إلى 7 نقاط، بفوزه على يونايتد 2-1 في انطلاق مباريات «الجولة التاسعة» اليوم، الجمعة، مستفيداً من التعادل السلبي لمنافسه الظفرة «الوصيف» أمام مضيفه دبا، فيما تعادل الذيد وجلف اف سي 1-1، وكسب جلف يونايتد مباراته أمام مضيفه سيتي 2-1.
وسجل ثنائية العروبة محمد خلفان في الدقيقة 8، والحساني تامبورا 68، فيما سجل «البديل» اوسارينخو إيمادي هدف يونايتد في الدقيقة 85، ورفع العروبة رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة، مقابل 18 لملاحقه الظفرة الوصيف، وبقى دبا رابعاً برصيد 13 نقطة.

 

دوري الدرجة الأولى
العروبة
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