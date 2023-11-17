مهرجان الياسات.. رحلة تراثية بحرية في شاطئ السلع



أبوظبي (وام)



تتواصل فعاليات مهرجان الياسات الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، على شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة، وشهد المهرجان تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة الرياضية والتراثية والمسابقات اليومية التي جذبت اهتمام جمهور المهرجان وحظيت بإقبال واسع، ومن بينها مسابقة الهدد.

وأوضح عيد درويش سعيد المزروعي رئيس لجنة «الهدد» بالمهرجان أن الهدف من تنظيم المسابقة يتمثل بالمساهمة في التعريف بأهمية رياضة الصيد بالصقور وضرورة الحفاظ عليها، بصفتها إرثاً ينتقل من الأجداد إلى الأجيال الجديدة، وكذلك من أجل تشجيع ونشر هذه الرياضة ومنح المشاركين الفرصة لإبراز مواهبهم، منوهاً إلى أن القنص رياضة تضرب بجذورها في الموروث الإماراتي وتحظى باهتمام متعاظم وجمهور كبير على مستوى الدولة.

ولفت إلى أن الهدد في المسابقة يكون على الحمام الزاجل «8 ريشات»، ويسمح لكل متسابق بالمشاركة بطير واحد فقط، ويعد كل طير يصيد فائزاً وتقدم له جائزة.

وقال المزروعي إن العدد الإجمالي للمتسابقين بلغ 387، شارك منهم في اليوم الأول 90 متسابقاً توج منهم 11 فائزاً، وشارك في اليوم الثاني 86 متسابقاً، وتتواصل المسابقة في اليومين المقبلين حتى ختام المهرجان.



وفي مسابقة الجري للكبار لمسافة 3 كيلومترات وبمشاركة 27 متسابقاً، توج المتسابق محمد آيت مماس بالمركز الأول، وجاء إسماعيل الخرشي في المركز الثاني، ونعمان العساوي في المرتبة الثالثة. أما في سباق الجري للناشئين «1600 متر» الذي شارك فيه 70 متسابقاً، فقد توج بالمركز الأول محمود محمد حسين، وحصل على المرتبة الثانية سيف نصير اليعربي، وجاء ثالثاً حمد ماجد المنصوري. كما نظم سباق تشجيعي للبنات لمسافة 1000 متر.

وتشهد أيام المهرجان أنشطة رياضية ترفيهية منها الرماية بمشاركة أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية، ونادي الظفرة للرماية، إضافة إلى مسابقات صيد الشعري، والدومينو، والكيرم، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية للكبار والصغار، والسباحة، والدراجات الهوائية.

وينتظر أن يشهد المهرجان «سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً» اليوم، وسباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق السلع للقوارب الشراعية الحديثة «الريجاتا»، وسباق التجديف الواقف.



وفي سياق متصل استقطب مسرح الفعاليات في المهرجان الزوار من مختلف الأعمار بالمسابقات التراثية والترفيهية التي شهدت مشاركة واسعة من الجمهور، مثل مسابقة أجمل زي تراثي، ومسابقة الألعاب الشعبية، ومسابقة الألغاز الشعبية الموجهة إلى الأطفال.

ويقدم المهرجان للزوار سياحة في التراث والثقافة الإماراتية من خلال عدد من الأركان التي تبرز ملامح من حضارة المجتمع الإماراتي وفنونه المختلفة والفولكلور الغني بالتنوع، وذلك من خلال التعرف على الحرف النسائية التراثية مثل التلي والسدو والغزل التي يعرضها «ركن الحرفيات»، والتعرف على الثقافة الغذائية المحلية عبر ركن الطبخ ومسابقاته، فيما تظهر الضيافة الإماراتية الأصيلة وطقوسها المرحبة بالضيف عبر «ركن القهوة» الذي يبرز المكانة الكبيرة للقهوة العربية في حياة الإماراتيين.