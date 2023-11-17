

القاهرة (أ ف ب)

ضمّت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 أربعة لاعبين من المغرب، بعد إنجاز منتخب «أسود الأطلس» وحلوله رابعاً في مونديال قطر نهاية 2022 في إنجاز أفريقي غير مسبوق.

وكشف الاتحاد الأفريقي للعبة عن قائمة من عشرة لاعبين تضمنت الحارس ياسين بونو (الهلال السعودي)، الظهير أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، المهاجم يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) ولاعب الوسط سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

كما ضمّت القائمة النيجيري فيكتور أوسيمين المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الإيطالي مع نابولي الإيطالي، المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، الجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي)، السنغالي ساديو ماني المتوج العام الماضي (النصر السعودي) والكاميرونيين فنسان أبو بكر (بشيكتاش التركي) وفرانك أنجيسا (نابولي الإيطالي).

وقامت لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الأفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الأخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023.

ويتنافس مدرب المغرب وليد الركراكي على جائزة أفضل مدير فني مع الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الأفريقي وكأس السوبر الأفريقية، السويسري مارسيل كولر الذي قاد الأهلي المصري إلى استعادة لقبه في مسابقة دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي ومدربي السنغال وجامبيا أليو سيسيه (المتوج العام الماضي) والبلجيكي توم ساينتفيت توالياً.

ويتنافس خمسة مرشحين على جائزة أفضل حارس مرمى هم المغربي بونو، المصري محمد الشناوي (الأهلي)، الكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، الجنوب أفريقي رونوين وليامز (صن داونز) والسنغالي حامل اللقب إدوار مندي (الأهلي السعودي).

وتواجد المغربيان بلال الخنوس (جنك البلجيكي) وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) ضمن قائمة من 5 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب واعد.

ويتنافس 10 لاعبين على جائزة أفضل لاعب محلي بينهم 7 من الدول العربية.

وتواجد المنتخبان المغربي والموريتاني ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إلى جانب السنغال، جامبيا وغينيا الاستوائية.

وضمّت قائمة المرشحين لأفضل ناد، الأهلي المصري المتوج بدوري أبطال أفريقيا، الوداد البيضاوي (المغربي)، صن داونز الجنوب أفريقي بطل أول نسخة من دوري أفريقيا، اتحاد العاصمة (الجزائر) ويونج أفريكانز (تنزانيا).

وسيُحدّد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.

ويقام حفل الجوائز في 11ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.