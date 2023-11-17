الشارقة يفوز على القادسية في افتتاح «آسيوية اليد»



رضا سليم (دبي)

حقق فريق الشارقة الفوز على القادسية الكويتي بنتيجة 30-28 في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في البطولة الآسيوية رقم 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي يستضيفها نادي القادسية على الصالة الرئيسة في مجمع الشيخ سعد العبدالله، ويلتقي الشارقة مع الجيش العراقي غدا السبت.

أما عن تفاصيل المواجهة فقد جاءت قوية في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز الأول وفي أول 10 دقائق، يسجل الفريقان 12 هدفا، 7-5 لأصحاب الأرض، ورغم إهدار مصباح الصانعي وعلي عيد فرصتين إلا أن الشارقة يقلص الفارق إلى هدف 8-7 للقادسية، ثم 9-8 للقادسية في منتصف الشوط.

وتغيرت النتيجة عدة مرات وتقدم الشارقة 13-12، ثم التعادل عدة مرات مع دخول الشوط الأول للدقائق الأخيرة حيث وصلت إلى 14-14، ويحصل ضاحي محمد لاعب الشارقة على البطاقة الحمراء ويخرج من الملعب، وفي أخر دقيقتين ينجح الشارقة في التقدم بفارق هدفين 16-14، وينتهي الشوط الأول بتقدم الملك الشرقاوي 16-15، ويسجل محمود فايز وتتغير النتيجة إلى 23-20.

مع بداية الشوط الثاني ينجح زهير نايم وعلي عيد في تسجيل هدفين ويرفع النتيجة إلى 18-15 ولأول مرة يوسع الفارق إلى 3 أهداف، ويتفوق الملك بعد مرور 5 دقائق ويتقدم 20-16، ويتألق الصانعي وزهير وأحمد هلال تتغير النتيجة إلى 21-17، إلا أن القادسية يعود تدريجيا بسبب الأخطاء الدفاعية، وتصل النتيجة إلى 22-19 بعد مرور 10 دقائق، ووصلت النتيجة إلى 22-20 في منتصف الشوط.

ويتألق الحارس الدولي محمد إسماعيل في التصدي لتسديدات لاعبي القادسية، وتصل النتيجة إلى 26-23 في الدقيقة 24، وتدخل المباراة في آخر دقيقتين، ويحسمها الشارقة 30-28.