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الرياضة

الفيصل وإعمار في نهائي «بولو الحبتور»

الفيصل وإعمار في نهائي «بولو الحبتور»
18 نوفمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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يشهد نادي الحبتور للبولو والفروسية اليوم، المباراة النهائية على كأس شهر نوفمبر للبولو، التي ينظمها النادي بمشاركة 6 فرق، ويلتقي في المباراة النهائية الفيصل باور هاوس مع إعمار بن دري، ويسبق النهائي مباراة كأس الترضية بين فريقي بنجاش بنسهالي وبن دري الأزرق، فيما تجمع المباراة الثالثة «غنتوت أيه إم» وذئاب مهرة.
كانت مباريات الجولة الأخيرة في الدور التمهيدي أسفرت عن فوز فريق الفيصل باور هاوس بقيادة سلطان الفيصل على فريق ذئاب مهرة بقيادة حبتور الحبتور، وطارق الحبتور بفارق نصف هدف، بنتيجة ستة أهداف ونصف هدف مقابل 6 أهداف، بعد مباراة متكافئة لم يحسم نتيجتها سوى فارق التصنيف «نصف جول».
وفاز فريق إعمار بن دري بقيادة محمد بن دري وراشد العبار على فريق بنجاش بنسالي بقيادة حيدر بنجاش بنتيجة 6 أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف هدف، بعد مباراة كشر فيها فريق اعمار بن دري عن أنيابه، وقدم مباراة قوية، وفي المباراة الثالثة نجح فريق بن دري الأزرق بقيادة خالد بن دري في تحقيق الفوز على منافسه القوى فريق غنتوت أيه إم بقيادة علي المري، والشيخة عليا آل مكتوم بنتيجة 7-3.

نادي الحبتور للبولو
دبي
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