اتحاد كلباء والشارقة يطاردان «البطاقة الأولى» لـ«مربع الذهب» في «كأس أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (دبي)

ينشد اتحاد كلباء وضيفه الشارقة، حجز المقعد الأول في نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، في المواجهة المقدمة من جولة إياب الدور ربع النهائي، والتي تُلعب بقية مبارياتها في 11 و12 ديسمبر المقبل، حيث يلتقي الوحدة والجزيرة، الوصل وشباب الأهلي، والعين والنصر.

وشهدت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في أكتوبر الماضي، فوز «النمور» على مضيفه «الملك» 3-2 على ملعب الأخير بـ «الإمارة الباسمة»، فيما ستكون مباراة الليلة الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، حيث يملك كل منهما في جعبته فوزاً وحيداً، مقابل التعادل في مباراة.

وتمتد أوجه التشابه بين الفريقين إلى رصيد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة برصيد 5 أهداف لكل، قبل اللقاء الحاسم في معقل «النمور»، وتُلعب مباريات ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بنظام خروج المغلوب في الذهاب والإياب، ونصف النهائي، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من الإدارة التنفيذية للرابطة.

ووصف فرهاد مجيدي مدرب «النمور» المواجهة أمام «الملك» بالصعبة، وقال: «لدينا خطة مثالية أمام الشارقة، وندرك صعوبة المهمة أمام أحد أفضل فرق الدوري في الموسم الحالي»، مشدداً على أن هدف فريقه يتمثل في الوصول إلى النهائي، وأوضح «هدفنا واضح ببلوغ النهائي، وعلينا أن نبذل كل ما لدينا من جهد من أجل تحقيق الطموحات».

في المقابل، ينشد الشارقة تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين، تعويض خسارة الذهاب، أملاً في الاستمرار في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، ويفتقد «الملك» في مباراة الليلة جهود الثنائي ماجد راشد وخالد الظنحاني، ضمن قائمة المنتخب الأول، فيما يغيب المهاجم الشاب سلطان عادل عن تشكيلة «النمور».



مباريات اليوم

اتحاد كلباء – الشارقة، 19:30

11 ديسمبر

الوحدة – الجزيرة 16:45

الوصل – شباب الأهلي 19:30

12 ديسمبر

العين – النصر 19:30