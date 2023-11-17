السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد كلباء والشارقة يطاردان «البطاقة الأولى» لـ«مربع الذهب» في «كأس أبوظبي الإسلامي»

اتحاد كلباء تفوق على الشارقة ذهاباً (الاتحاد)
18 نوفمبر 2023 01:04

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
«الإمبراطور» يواصل «النتائج الإيجابية»

ينشد اتحاد كلباء وضيفه الشارقة، حجز المقعد الأول في نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، في المواجهة المقدمة من جولة إياب الدور ربع النهائي، والتي تُلعب بقية مبارياتها في 11 و12 ديسمبر المقبل، حيث يلتقي الوحدة والجزيرة، الوصل وشباب الأهلي، والعين والنصر.
وشهدت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في أكتوبر الماضي، فوز «النمور» على مضيفه «الملك» 3-2 على ملعب الأخير بـ «الإمارة الباسمة»، فيما ستكون مباراة الليلة الرابعة في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، حيث يملك كل منهما في جعبته فوزاً وحيداً، مقابل التعادل في مباراة.
وتمتد أوجه التشابه بين الفريقين إلى رصيد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة برصيد 5 أهداف لكل، قبل اللقاء الحاسم في معقل «النمور»، وتُلعب مباريات ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بنظام خروج المغلوب في الذهاب والإياب، ونصف النهائي، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من الإدارة التنفيذية للرابطة.
ووصف فرهاد مجيدي مدرب «النمور» المواجهة أمام «الملك» بالصعبة، وقال: «لدينا خطة مثالية أمام الشارقة، وندرك صعوبة المهمة أمام أحد أفضل فرق الدوري في الموسم الحالي»، مشدداً على أن هدف فريقه يتمثل في الوصول إلى النهائي، وأوضح «هدفنا واضح ببلوغ النهائي، وعلينا أن نبذل كل ما لدينا من جهد من أجل تحقيق الطموحات».
في المقابل، ينشد الشارقة تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين، تعويض خسارة الذهاب، أملاً في الاستمرار في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، ويفتقد «الملك» في مباراة الليلة جهود الثنائي ماجد راشد وخالد الظنحاني، ضمن قائمة المنتخب الأول، فيما يغيب المهاجم الشاب سلطان عادل عن تشكيلة «النمور».

مباريات اليوم
اتحاد كلباء – الشارقة، 19:30
11 ديسمبر
الوحدة – الجزيرة 16:45
الوصل – شباب الأهلي 19:30
12 ديسمبر
العين – النصر 19:30

اتحاد كلباء
الشارقة
الوحدة
الجزيرة
شباب الأهلي
الوصل
العين
النصر
آخر الأخبار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
علوم الدار
جامعة الشارقة و الإمارات للفلك يعززان تعاونهما المشترك
اليوم 16:27
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
الرياضة
خورفكان يستعد لعجمان بـ «وديتين»
اليوم 16:00
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
الرياضة
«أبوظبي جران فوندو»رحلة نجاح من الباهية إلى العين بمشاركة 1000 دراج
اليوم 15:03
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
الرياضة
عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في سباق الجري
اليوم 14:59
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
الرياضة
«الأبيض» كامل العدد في مباراة «الأحمر»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©