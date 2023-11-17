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الرياضة

مجمع حمدان الرياضي وجهة المنتخبات استعداداً للأولمبياد

منتخب ألمانيا للغطس في مجمع حمدان الرياضي (من المصدر)
18 نوفمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات في مختلف الرياضات، التي تتدرب استعداداً لخوض منافسات البطولات العالمية، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتحرص على التدريب في دبي، نظراً لأهمية المعسكرات التي تقام في دبي، وفائدتها الكبرى على الاستعدادات، ورغبة الجميع بالحضور إلى دبي تحديداً، وللاستفادة من روعة الطقس فيها وتميز المنشآت السياحية والرياضية والمرونة في حركة السفر والتنقل والاستمتاع بجودة الحياة.
ويستضيف مجمع حمدان الرياضي، خلال الأسبوع الجاري معسكرات تدريبية لمنتخبات وفرق السباحة والغطس من دول ألمانيا وروسيا وفرنسا، حيث يضم منتخب فرنسا للغطس نخبة من أقوى الرياضيين الفرنسيين الأولمبيين وأبطال أوروبا في الغطس، ويضم المنتخب الألماني 15 رياضياً من أبطال العالم في رياضة الغطس والمتأهلين للألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى طاقم المدربين والفنيين والمعالجين، وكثف المنتخبان تدريباتهم استعداداً لخوض منافسات بطولة العالم للغطس التي تقام في الدوحة فبراير المقبل، استعداداً للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويستضيف مجمع حمدان المعسكر التدريبي الروسي الذي يضم أقوى السباحين الروسيين، واستضاف أيضاً سباحين من المنتخبات الوطنية لكل من: المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، الأردن، في معسكر تدريبي مكثف استمر لمدة أسبوعين.
وقالت كليمنس مونري مدربة المنتخب الفرنسي للغطس: «يسعدنا أن نكون هنا في دبي للتدريب في منشآتها الرائعة، وأشكر دبي على كل ما تقدمه من تسهيلات وخدمات رائعة».
وقال ألكسيس جاندارد لاعب المنتخب الفرنسي للغطس المشارك في الأولمبياد: «نحن سعداء أن نعود مجدداً إلى دبي للتدريب فيها، والاستمتاع بأجوائها الجميلة ومنشآتها الرائعة، يمتلك مجمع حمدان مسبحاً ضخماً وجميلاً يساعدنا كثيراً على التدريب الجيد وتحسين لياقتنا، استعداداً لأولمبياد باريس 2024».
وأصبح مجمع حمدان الرياضي، وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات والرياضات جميعها، لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، حيث يستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين، ومن بينهم فائزون بثلاث ميدالية ذهبية و5 فضيات في الدورات الأولمبية يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزون بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات، وبرونزية يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.

دبي
مجمع حمدان الرياضي
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