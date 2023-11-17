دانة الحبشي تصطاد الذهب في «عربية الجودو»

الفجيرة (الاتحاد)

نيابة عن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، راعي البطولة العربية للجودو، توّج الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، الفائزين في منافسات البطولة العربية للفئات العمرية للجودو التي انطلقت صباح أمس في ضيافة الفجيرة بمجمع زايد الرياضي، بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، وبالتعاون مع اتحاد الجودو وإشراف الاتحاد العربي، بمشاركة 8 دول عربية ممثله في أندية دولة الإمارات، الكويت، وقطر، ومصر، الأردن، والعراق، وليبيا، واليمن، وكان النصيب الأوفر من الميداليات لفتيات نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وتُوجت اللاعبة دانة الحبشي بذهبية وزن تحت 32 كجم، وكانت الميدالية الفضية من نصيب زميلتها آمنة المازمي «نادي الشارقة لرياضة المرأة»، وفازت عائشة شهداد بذهبية وزن تحت 36 كجم، ونالت الفضية مهرة عبدالله «نادي الشارقة لرياضة المرأة»، وفي وزن تحت 44 كجم فازت بالذهبية ريما الكندي، ونالت الفضية مروة البلوشي «نادي الشارقة لرياضة المرأة»، واستحقت ذهبية وزن تحت 48 الريم الهاشمي، واستحقت الفضية دلال الزعابي «نادي الشارقة لرياضة المرأة»، أما ذهبية وزن تحت 52 كجم فاستحقتها لاعبه نادي قطر القطري فاطيما عبدالمعطي، ونالت الفضية شوق عبدالله «نادي الشارقة لرياضة المرأة».

وعلى مستوى الأشبال، تم تتويج اللاعب الذهبي يوسف نادر «الفجيرة للفنون القتالية»، ونال الفضية لاعب الكويت عبد الرحمن الجحيدلي، أما الميدالية البرونزية نالها لاعب مركز الفرسان الليبي أوس معتيق.

وشمل التكريم بالدروع التذكارية للبطولة في ختام الحفل كلاً من الاتحاد العربي واتحاد الإمارات، كما كرم الاتحاد العربي والاتحاد المصري راعي الحفل.

شهد حفل الافتتاح الذي كان بسيطاً ومعبراً بجانب راعي الحفل كل من الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام لاتحاد الجودو أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو، ومرزوق علي نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، ونادر أبوشاويش نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، ومحمد جاسم السجواني أمين السر العام المساعد لاتحاد الجودو مدير البطولة، بالإضافة إلى قيادات الحركة الرياضية في الفجيرة ورؤساء الوفود المشاركة.