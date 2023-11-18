«نقطة» تفصل إيطاليا عن «يورو 2024»

كوبنهاجن (أ ف ب)



لحق المنتخبان الألباني والدنماركي بركب المتأهلين الى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بتعادل الأول مع مضيفته مولدافيا 1-1، وفوز الثاني على ضيفه السلوفيني 2-1، فيما باتت إيطاليا حاملة اللقب بحاجة إلى نقطة لحجز بطاقتها عقب فوزها على مقدونيا الشمالية 5-2 في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة من التصفيات إلى 12 وهي إسبانيا وأسكتلندا (المجموعة الأولى) وفرنسا (الثانية) وإنجلترا (الثالثة) وتركيا (الرابعة) وألبانيا (الخامسة) وبلجيكا والنمسا (السادسة) والمجر (السابعة) والدنمارك (الثامنة) والبرتغال وسلوفاكيا (العاشرة)، إضافة إلى ألمانيا المضيفة والمتأهلة تلقائيا.

باتت إيطاليا على بعد نقطة واحدة من بلوغ، بفوزها على مقدونيا الشمالية 5-2 في روما في الجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل ماتيو دارميان (17) وفيديريكو كييزا (41 و45+3) وجاكومو راسبادوري (81) وستيفان الشعراوي (90+3) أهداف إيطاليا التي أهدر لها لاعب الوسط جورجينيو ركلة جزاء في الدقيقة 40، وياني أتاناسوف (52 و74) هدفي مقدونيا الشمالية.

ورفعت إيطاليا رصيدها الى 13 نقطة واستعادت المركز الثاني بفارق المواجهة المباشرة من أوكرانيا التي تلتقيها في مباراة حاسمة الثلاثاء المقبل على ملعب باي ارينا في مدينة ليفركوزن الألمانية.

وتحتاج إيطاليا إلى التعادل فقط لتبلغ النهائيات وبالتالي الدفاع عن لقبها في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وذلك لفوزها على أرضها على أوكرانيا 2-1 في 12 سبتمبر الماضي.



وكانت إيطاليا توجت باللقب في النسخة الأخيرة بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح عام 2021.

وعززت إنجلترا التي كانت ضامنة البطاقة الأولى للمجموعة صدارتها برصيد 19 نقطة بعد فوزها على مالطا 2-0.

وشكلت مقدونيا الشمالية عقدة لإيطاليا في السنوات الأخيرة، فقد حرمتها هذه الدولة المغمورة على خريطة كرة القدم الأوروبية من بلوغ نهائيات مونديال روسيا عام2018، قبل أن تجربها على التعادل 1-1 في مباراة الذهاب في سبتمبر الماضي.

وحققت إنجلترا فوزاً هزيلاً على مالطا الضعيفة بهدفين نظيفين، واحتاج منتخب «الأسود الثلاثة» إلى هدف بالنيران الصديقة سجله أنريكو بيبي خطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة لافتتاح التسجيل، قبل أن يضيف هدافه التاريخي هاري كين الثاني (75).

وألغى الحكم هدفا للاعب وسط أرسنال ديكلان رايس بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 78.

بلغت ألبانيا كأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخها بتعادلها مع مضيفتها مولدافيا 1-1 في كيشيناو في الجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وكانت البانيا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم قونيا سبور التركي سوكول تشيكاليشي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وأدركت مولدافيا التعادل عبر فلاديسلاف بابوجلو في الدقيقة 87.

وحققت ألبانيا الأهم لأنها كانت بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ النهائيات، كما أن الخسارة كانت ستمنحها البطاقة، لكن شرط فوز بولندا الثالثة على التشيك مطاردتها المباشر واللتين انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1.

وعززت ألبانيا صدارتها برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين أمام التشيك وثلاث نقاط أمام بولندا التي خرجت خالية الوفاض.

وكانت بولندا البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط لودوجوريتس البلغاري ياكوب بيوتروفسكي (38)، لكن التشيك أدركت التعادل بواسطة لاعب وسط وستهام الإنجليزي توماس سوتشيك (49).

واتسع الفارق بين ألبانيا ومولدافيا إلى أربع نقاط، وبالتالي يستحيل عليها اللحاق بها قبل جولة من نهاية التصفيات.

في المقابل، أنعشت مولدافيا آمالها في المنافسة على البطاقة الثانية، بعدما ارتقت الى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق المواجهتين المباشرتين أمام بولندا، وبفارق نقطتين خلف تشيكيا منافستها في الجولة الأخيرة، وتحتاج التشيك إلى التعادل فقط، فيما ستكون مولدافيا مطالبة بالفوز.

وكانت ألبانيا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغها نهائيات العرس القاري عام 2016 في فرنسا، لكنها خرجت من الدور الأول.

وضربت الدنمارك عصفورين بحجر واحد، عندما تغلبت على سلوفينيا 2-1 في كوبنهاجن وضمنت تأهلها وصدارتها للمجموعة الثامنة، ورفعت الدنمارك رصيدها الى 22 نقطة مقابل 19 لسلوفينيا التي ستتنافس على البطاقة الثانية مع كازاخستان (18 نقطة) الفائزة على سان مارينو 3-1.

وتستضيف سلوفينيا كازاخستان في الجولة الأخيرة الاثنين المقبل، وتحتاج الى التعادل فقط لتنتزع البطاقة الثانية في هذه المجموعة، وسجل يواكيم مايهله (26) وتوماس ديلاني (54) هدفي الدنمارك، واريك يانزا (30) هدف سلوفينيا.

وكانت الدنمارك بلغت الدور نصف النهائي في النسخة الأخيرة قبل أن تخسر بصعوبة أمام إنجلترا على ملعب ويمبلي في لندن، وفي مباراة ثانية ضمن هذه المجموعة، سحقت فنلندا أيرلندا الشمالية برباعية نظيفة.