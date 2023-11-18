ألكاراز وديوكوفيتش.. من يطلق النار؟

تورينو (أ ف ب)

انتزع الإسباني كارلوس ألكاراز آخر البطاقات المؤهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة «أيه تي بي» الختامية في التنس، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف 6-4 و6-4 في تورينو.

وسيواجه ألكاراز المصنف ثانياً عالمياً والذي يشارك في هذه البطولة للمرة الأولى في مسيرته، الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميا في دور الأربعة.

في المقابل، تجمع المباراة الثانية في نصف النهائي بين مدفيديف والإيطالي يانيك سينر الوحيد الفائز في مبارياته الثلاث في دور المجموعتين.

وثأر ألكاراز بالتالي لخسارته أمام مدفيديف بالذات في نصف نهائي فلاشينج ميدوز في سبتمبر الماضي، علماً بأن الروسي خاض المباراة وكان ضامناً للتأهل منذ الأربعاء.

وقال ألكاراز «أنا سعيد لبلوغ الدور نصف النهائي في مشاركتي الأولى في هذه البطولة، كانت المباراة صعبة للغاية ضد منافس دائماً ما تكون مواجهته معقدة».

ويخوض ألكاراز هذه البطولة بعد معاناته من إصابات في الظهر والساق، علماً أنه خسر مباراته الأولى أمام الألماني ألكسندر زفيريف، نجح في تحقيق فوزين على الروسي أندريه روبليف ومواطنه مدفيديف، ليضرب موعداً في مباراة حامية الوطيس مع ديوكوفيتش.

وكان ألكاراز هزم ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي محرزاً لقبه الكبير الثاني في بطولات الجراند سلام، قبل أن يثأر منه الصربي في نهائي مثير في سينسيناتي الأميركية في 20 أغسطس الماضي.

ونجح ألكاراز في كسر إرسال منافسه في الشوط السابع، وحافظ على أفضليته في الإرسال، ليفوز بالمجموعة الأولى في 39 دقيقة، ثم كرّر الإسباني السيناريو عينه في المجموعة الثانية، وتحديداً في الشوط التاسع ليحسم المباراة في مصلحته.

وفي مباراة ثانية هامشية، تغلب الألماني الكسندر زفيريف على الروسي أندريه روبليف 6-4 و6-4، وحصد زفيريف من خلال هذا الفوز على 200 نقطة إضافية في التصنيف العالمي وعلى مبلغ مقداره 390 ألف دولار.