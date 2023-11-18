«نسور قرطاج».. البداية القوية

جوهانسبرج (أ ف ب)



استهلت ليبيا مشوارها في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، في كرة القدم، بفوز ثمين خارج قواعدها على حساب إسواتيني 1-0 في مبومبيلا الجنوب أفريقية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، وسجل مهاجم أهلي طرابلس أحمد كراوع هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وتقاسمت ليبيا صدارة المجموعة مع الكاميرون برصيد ثلاث نقاط مع أفضلية فارق الأهداف لمنتخب «الأسود غير المروضة» الفائز على موريشيوس بثلاثة أهداف لبراين مبويمو (45+2) وجورج-كيفان نكودو (87) وفرانك ماجري (90+2)، بفارق نقطتين أمام أنغولا والرأس الأخضر اللتين تعادلتا 1-1.

في المجموعة الثامنة، ضربت تونس بقوة عندما أكرمت وفادة ضيفتها سان تومي وبرينسيبي برباعية تناوب على تسجيلها ياسين مرياح (37) ويوسف المساكني (53) وحمزة رفيعة (80) وفراس بلعربي (88).

وتصدرت تونس التي خرجت من دور المجموعات للنسخة الأخيرة في قطر، المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام ملاوي التي خطفت فوزاً ثميناً من مضيفتها ليبيريا بهدف سجله تشيفوندو مفاسي في الدقيقة 78، وغينيا الاستوائية التي افتتحت منافسات المجموعة بفوز على ضيفتها ناميبيا 1-0.

وفي الجولة الثانية، تلعب تونس مع مضيفتها ملاوي، وسان تومي وبرينسيبي مع ناميبيا الثلاثاء، وليبيريا مع غينيا الاستوائية الاثنين.

وقست كوت ديفوار على ضيفتها سيشل 9-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجل الأهداف سيباستيان هالر (20 من ركلة جزاء) وإبراهيم سانجاريه (24) وسيمون أدينجرا (36) وكريم كوناتيه (40 من ركلة جزاء و90+6) وسيكو فوفانا (61) وحامد جونيور تراوريه (77 و90+4) وجان-فيليب كراسو (84).

وتصدّرت كوت ديفوار بفارق الأهداف أمام بوروندي الفائزة على جامبيا 3-2، والجابون الفائزة على كينيا 2-1.

وتغلبت غينيا على ضيفتها أوغندا 2-1 في ختام الجولة الاولى لمنافسات المجموعة السابعة.

وسجل أجيبو كامارا (10) وسيدوبا سيسيه (90+5) هدفي غينيا، وفهاد بايو (30) هدف أوغندا.

ولحقت غينيا بالجزائر وموزامبيق في صدارة المجموعة بعدما فازت الأولى على ضيفتها الصومال 3-1، والثانية على مضيفتها بوتسوانا 3-2 الخميس.

وفي الجولة الثانية، تلعب موزامبيق مع الجزائر الأحد، والصومال مع أوغندا، وبوتسوانا مع غينيا الثلاثاء.

وفي المجموعة التاسعة، فازت جزر القمر على ضيفتها جمهورية أفريقيا الوسطى بأربعة أهداف لقاسم مداهوما (29) ويوسف بنجالود (50) وسعيد رفيقي (58) ومزيان ماوليدا (68) مقابل هدفين بالنيران الصديقة لعبدالله عقيم ويون زهاري في الدقيقتين 10 و74 بالخطأ في مرمى منتخب بلادهما تواليا.

وفي المجموعة ذاتها، حققت غانا فوزاً صعباً على ضيفتها مدغشقر 1-0، وانتظرت غانا الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز عبر مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني إيناكي وليامس.

كما تغلبت مالي على تشاد بثلاثة أهداف لكاموري دومبيا (45) ويوسف نياكاتيه (77) وابراهيما سيسوكو (81) مقابل هدف لماريوس (53).

وفي الجولة الثانية، تلعب مالي مع جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد مع مدغشقر الاثنين، وجزر القمر مع غانا الثلاثاء.

واستهلت زامبيا منافسات المجموعة الخامسة بفوز كبير على ضيفتها الكونغو 4-2.

وعانت زامبيا خصوصاً في الشوط ألأول عندما تخلفت 1-2، لكنها سيطرت على منافسات الشوط الثاني وسجلت هدفي الفوز.

وبكرت زامبيا بالتسجيل عبر مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي باتسون داكا، لكن الكونغو ردت بهدفين في دقيقتين بواسطة مهاجمي يونج بويز السويسري سيلفير جانفولا (13) وباو الفرنسي مون باسوامينا (15)، قبل أن يدرك مهاجم ليتشي الإيطالي باميك باندا التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين (43).

ومنح مهاجم الفيحاء السعودي فاشن ساكالا التقدم لزامبيا في الدقيقة 69، ووجه داكا الضربة القاضية للضيوف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده (90+2).

وتلعب النيجر مع تنزانيا السبت في ختام الجولة الاولى للمجموعة التي تضم خمسة منتخبات فقط بعد انسحاب إريتريا.

وفي الجولة الثانية الثلاثاء المقبل، تلعب النيجر مع زامبيا، وتنزانيا مع المغرب.

وفي المجموعة الأولى، سقطت بوركينا فاسو في فخ التعادل أمام ضيفتها غينيا بيساو بهدف لبرتران تراوريه (62) مقابل هدف لماما بالديه (21).

وتتصدر مصر الفائزة على جيبوتي 6-0، المجموعة بفارق نقطتين أمام غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا.

ووزعت المنتخبات الـ54 «قبل انسحاب إريتريا من المجموعة الخامسة» على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي تضم 48 منتخباً بدلاً من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، يتبارز المتأهل عنها، إثر ملحق قاري، مع خمسة منتخبات في ملحق دولي، لضمان مقعد إضافي محتمل في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.