تير شتيجن.. «آلام مبرحة»!



برلين (أ ف ب)

يغيب مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني ومنتخب ألمانيا لكرة القدم عن المباراتين الدوليتين الوديتين لبلاده ضد تركيا والنمسا بسبب معاناة من «ألم شديد في الظهر»، كما أعلن مدربه يوليان ناجلسمان في مؤتمر صحفي.

وقال ناجلسمان عشية مواجهة تركيا على الملعب الأولمبي في برلين «سيعود إلى برشلونة، ولن يقف بين الخشبات الثلاث غداً، نأمل أن يستعيد كامل صحته بأسرع وقت ممكن».

وأضاف أنه لا يعرف في الوقت الحالي الفترة سيغيب عنها تير شتيجن، موضحاً «أعتقد بأن الأمر يتعلق بالجهاز الطبي لبرشلونة».

وكشف ناجلسمان أن إصابة تير شتيجن ظهرت قبل عقده للمؤتمر الصحفي وأن القرار لاختيار البديل الذي سيلعب أساسياً لم يتخذ بعد، مبرزاً أنه في هذا الصدد «ننتظر الحصة التدريبية الأخيرة قبل أن نتخذ قراراً سوياً».

وفرض تير شتيجن نفسه أساسياً في غياب حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير العائد الى الملاعب بعد فترة غياب دامت قرابة العام لإصابة بكسر في ساقه، لكن لم يتم استدعاؤه إلى معسكر المنتخب.

يذكر أن المنتخب الألماني يضم في الوقت الحالي ثلاثة حراس هم كيفن تراب «آينتراخت فرانكفورت»، أوليفر باومان «هوفنهايم» ويانيس بلاسفيتش «لايبزج».

وتلعب ألمانيا مع تركيا السبت في برلين، قبل أن تحل ضيفة على النمسا الثلاثاء المقبل في فيينا في إطار استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل.