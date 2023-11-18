ويمبلي يحتفل بالسير تشارلتون



لندن (د ب أ)



شهد ستاد ويمبلي احتفالاً بحياة السير بوبي تشارلتون، الفائز بكأس العالم لكرة القدم، قبل انطلاق مباراة المنتخب الإنجليزي أمام مالطا في التصفيات المؤهلة إلى «يورو 2024». وتدفق الثناء من جميع أنحاء عالم كرة القدم عقب وفاة تشارلتون الشهر الماضي- وكانت هذه هي أول مباراة للمنتخب الإنجليزي على أرضه منذ وفاته.

وتم إحياء ذكرى تشارلتون، الفائز بكأس العالم 1966، والذي سجل 49 هدفا للمنتخب الإنجليزي، والذي فاز بكأس الاتحاد الأوروبي مع مانشستر يونايتد، في مقطع فيديو تم تقديمه من قبل السير جيوف هورست.

ورفعت الجماهير لوحة فنية خلال عزف النشيد الوطني قبل الوقوف دقيقة صمت قبل بداية المباراة.

وتجمع الفريقان في منتصف الملعب حيث تم وضع القميص رقم تسعة الخاص بتشارلتون قبل أن تقوم الجماهير بالتصفيق.