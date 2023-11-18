سلوفينيا تتصدر «دقة الهدف» في بطولة أوروبا للقفز بالمظلات



دبي (الاتحاد)



تصدر منتخب سلوفينيا قمة مسابقة «دقة الهدف»، ضمن بطولة أوروبا للقفز بالمظلات التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية بمنطقة الميناء السياحي بالجميرا، بمشاركة 150 قافزاً، يمثلون 28 فريقاً، من بينهم فريقان من الإمارات، وهي المرة الأولى التي تقام البطولة خارج أوروبا.

وحقق المنتخب السلوفيني نتيجة 3 سم، فيما تساوى في المركز الثاني منتخبا إيطاليا وألمانيا، برصيد 6 سم، والرابع منتخب إيطاليا العسكري «أ»، برصيد 7 سم، ومنتخب التشيك العسكري خامساً برصيد 8 سم، والسادس منتخب فرنسا برصيد 11 سم، والسابع منتخب إيطاليا العسكري «ب» برصيد 16 سم، ويتساوى معه في الرصيد نفسه منتخب سويسرا العسكري.

حرص يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، في بداية الاجتماع العام بين اللجنة الفنية وممثلي الفرق المشاركة، على الترحيب بالمظليين ومديري الفرق، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات، حتى تسير البطولة وفق الأهداف المرسومة لها، متمنياً للجميع التوفيق وللبطولة النجاح.

وأعرب محمد يوسف المازمي رئيس اللجنة الفنية بالبطولة عن سعادته، بما شاهده من قفزات للرجال والسيدات على حد سواء، وقال: ما تحقق لم يكن متوقعاً بسبب البداية المتأخرة، نتيجة تغير الطقس، حيث بدأت القفزات في الحادية عشرة والنصف.

وأشار المازمي إلى أن نتائج الفرق في البطولة، تعتمد على قفزات المتسابقين الخمسة لكل فريق، حيث يسمح لكل قافز بـ 8 قفزات، وبحد أدنى 4 قفزات، موضحاً أن كل قافز يطير ضمن 20 شخصاً في كل طلعة من نادي سكاي دايف، ثم يهبط بالمظلة بعد عشر دقائق، وبفاصل زمن 3 دقائق بين كل فريق في المنطقة المواجهة لفندق شاطئ العنوان، حيث يتجمع الآلاف من المواطنين والمقيمين والزوار لمتابعة العروض المبهرة، ثم يعود المشاركون في قارب من الفندق إلى نادي سكاي دايف دبي، لبدء القفزة الثانية وفق الجدول.

وكشف المازمي النقاب عن أن الإمارات تشارك بفريقين إحداهما مدني والآخر عسكري، إلى جانب مشاركة فردية واحدة، كما يشارك ضمن حكام البطولة حكمان عربيان من الإمارات والبحرين، مؤكداً أن لجنة الحكام متميزة، وتضم أفضل حكام العالم، وبإشراف الاتحاد الدولي.