«تينا» و«مكفول» يتألقان في «مضمار العين»



عصام السيد (العين)



حققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ثنائية مستحقة عبر «ساري» لياس للسباقات، و«فادية الوثبة» للوثبة للسباقات، فيما تألق بريق «أوتينا» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، و«مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بصورة لافتة، في الحفل الثالث لمضمار نادي العين الذي أقيم مساء أمس، والذي تألف من 7 أشواط، خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الأول الذي خُصِّص للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت إجمالي الجوائز المالية المرصودة للحفل 485 ألف درهم.

واندفع «ساري» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة بيرناردو بينيرو، إلى الصدارة، اعتباراً من عمق المستقيم، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب سيح بن عمار للخيول العربية الأصيلة، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، وظل متمسكاً بها حتى خط النهاية، على الرغم من المحاولة المستميتة التي قام بها وصيفه ورفيق إسطبله «زيد»، وسجل البطل زمناً 1:53:19 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر المهرة «فادية الوثبة» التي منحت الثنائية للمدرب ماجد الجهوري، والفارس البرازيلي بيرناردو بينيرو، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر على لقب المقام البالغ جائزته 70 ألف درهم، متفوقة بفارق 8,5 طول عن «مداح الريف»، وسجلت البطلة 1:38:03 دقيقة.

وخطف الجواد «أوتينا» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة باتريك كوسجريف جائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب عود التوبة للخيول العربية الأصيلة، البالغ مجموع جوائزه المالية 70 ألف درهم، بفارق عنق عن «نجيب»، وسجل البطل زمناً وقدره 1:53:75 دقيقة.

وبفوز لافت وبفارق 5,5 طول ودون أدنى مجهود تفوق «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، على «أواسيس مون»، في الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول المهجنة الأصيلة على لقب رماح البالغ إجمالي جوائزه 50 ألف درهم، وسجل البطل المنحدر من نسل «هولي رومان أمبرور» زمناً 2:07:63 دقيقة.

وبأسلوب يؤكد نجوميته المستقبلية تفوق «أيه أيه لهب» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف دينيس أوبراين وقيادة سام هتشكوت بمهارة، وبفارق 10,75 طول عن وصيفه «الليث» في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، على لقب جبل حفيت، البالغ مجموع جوائزه 70 ألف درهم، ومسجلاً 2:04:91 دقيقة.

وانتزع «صلب» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سيف البلوشي، فوزاً مستحقاً بالشوط الثالث والرئيسي المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر، على لقب الساد البالغ إجمالي جوائزه 85 ألف درهم، متفوقاً بفارق 1,5 طول عن «عز دبي»، وسجل البطل 2:06:18 دقيقة.

ومنح الجواد «ديزرت» لسالم حسن الحوسني، بإشراف خليفة النيادي، الثنائية للفارس سيف البلوشي، بعد فوز ناجز في الشوط السابع والختامي على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

عقب ختام الشوط، قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعلي فاروق مدير الفروسية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، بتتويج الفائزين.