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الرياضة

مليحة يقبض على قمة «أقوياء اليد»

مليحة يقبض على قمة «أقوياء اليد»
18 نوفمبر 2023 10:57

 
رضا سليم (دبي) 

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واصل مليحة انتصاراته بدوري أقوياء اليد، بتغلبه على الوصل 33-28، في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، ضمن الأسبوع الثاني للمسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم مليحة 18-15، ليحصد «العلامة الكاملة»، في أول جولتين للدوري، بعدما فاز في الجولة الماضية على النصر 31-29، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري. 
ويقدم مليحة مستوى متميزاً على مستوى فئة الرجال، حيث صعد إلى نهائي كأس الاتحاد وكأس الإمارات، ورغم الخسارة أمام الشارقة في المرتين، إلا أن ما يقدمه مليحة من مستوى ونتائج يختلف عن المواسم الماضي، ويكفي أنه فاز على معظم أندية اللعبة، بما فيها الشارقة في الدور الأول لكأس الإمارات.
ويقود الفريق المدرب المصري وليد عبدالكافي الذي يملك الكثير من الخبرات في اللعبة، بجانب قيادة مليحة في بداية انطلاقته موسم 2019، وسبق له تدريب الشارقة، وحقق معه عدداً من البطولات، بالإضافة إلى أن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، خاصة الأجانب عمر فولي وأحمد قاسم، وكلاهما سبق لهم الانضمام إلى منتخب مصر، بجانب مجموعة اللاعبين المواطنين. 
وتقف إدارة النادي برئاسة محمد سلطان الخاصوني، وأعضاء مجلس الإدارة، خلف الفريق بالدعم المعنوي وحضور المباريات، ومع نهاية كل مباراة يجتمع الخاصوني مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، لتحفيزهم على مواصلة السير بحثاً عن انتصار جديد في ملاعب اليد.

 

دوري أقوياء اليد
مليحة
الوصل
النصر
الشارقة
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